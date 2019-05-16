一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

2019-05-16 21:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



蔡英文總統。聯合報系資料照片／記者陳柏亨攝影 分享 facebook 蔡英文總統今（16）日與大里工業區廠商座談時表示，一例一休讓中小企業批評加班工時太高、負擔沈重，勞工也抱怨無法加班、收入減少，這是她「心中的痛」，未來會想辦法為企業找出加班的空間。

蔡英文今天由立法院長蘇嘉全等人陪同，在台中展開參訪行程，先後參拜新興宮、樂后宮、潭水亭及慈濟宮，祈求台灣風調雨順、國泰民安；另外也和大里工業區100多位廠商代表吃便當，並舉行座談。

蔡英文指出，今年是台灣投資大爆發的一年，政府鼓勵台商返台、外商來台投資，幾個月來，投資增加是因為過去2、3年政府打下好基礎。目前，台商回台投資累計已突破2,500億元，經濟部長告訴她，今年一定達會到5,000億元目標。

座談會中，許多業者發言抱怨政府實施一例一休，對中小企業造成嚴重衝擊，不僅加班費大幅調高，工廠負擔沈重，勞工想要加班也無法如願，甚至導致中部地區手工具與機械廠業務萎縮。

蔡英文當場進行調查，詢問大家是否希望增加加班時數，結果超過半數與會者舉手贊成。不過，也有業者說，經營成本不斷增加，要如何順利經營，同時又可讓員工賺取加班費，業界很苦惱。

對此，蔡英文說，一例一休實施讓年輕選票跑光，她充分瞭解實施一例一休後加班費太貴等問題，而勞工無法加班，導致收入減少，這是她心中的痛。

蔡英文希望未來勞動部檢查時「不要太為難企業」，可以在行政法令與行政作業中尋找一個調適的空間，勞檢不是為了開罰單，而應重視輔導訪視、加強與業者溝通；她也承諾要想辦法在行政法令中找出「加班的空間」。

蔡英文強調，近年來經濟持續成長，內需市場占了重要的位置，政府推出國機國造、國造潛艦、離岸發電等政策，所需零件、機械設備，都將向國內採購，加上爭取台商回流，預期將可為廠商帶來重大商機。