是否跟進禁用華為產品 行政院保守回應

2019-05-16 19:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



圖為華為門市。中新社資料照 分享 facebook 對於我國是否跟進美國禁用華為，經濟部長沈榮津今（16）日表示這部分行政院正在進行評估。行政院進一步指出，目前中央政府各機關中未使用華為產品，所謂的評估，是根據4月18日公佈的處理原則，讓各機關盤點可能危害資安的品牌，在7月蒐集完以後，再進一步彙整。

美國商務部15日宣布，將華為及其附屬公司列入出口管制實體名單。沈榮津今於立法院經濟委員會指出，這反而對國內廠商會造成「轉單效應」，並表示華為雖是紅色供應鏈，但華為不是唯一的核心網通業者。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）說明，大家提起華為的議題，可能以為政府機關內充滿中國大陸或華為的產品，但她再次強調，中央政府各機關，目前都未使用華為產品。

Kolas說，所謂的評估，是指行政院4月18日公布、生效的「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，讓政府機關於三個月內盤點出可能危害資安的商品品牌，這些未必來自中國大陸，各國都有可能。

Kolas接著說，在7月以後，將陸續收到各機關盤整出的名單，行政院會再進一步彙整，並且不排除以法規、命令，也就是辦法的層級，提出有危害資安的品牌清單。