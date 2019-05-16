回流台商再添三家 累計投資金額近2,900億元

2019-05-16 18:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



美中貿易衝突升高，台商持續回流。經濟部投資台灣事務所今日再通過鼎基先進材料、先進光電科技、廣泰金屬共3件投資案，投資金額總計超過新台幣89億元，共新增近900個本國就業機會。

截至目前止，經濟部已核准55家廠商通過資格審查，累積投資總金額逾新台幣2,884億元，帶來超過28,500個本國就業機會。後續尚有40多家業者待審。

經濟部表示，國際知名高科技聚氨酯(TPU)薄膜大廠鼎基先進材料，美中貿易戰煙硝初起即選擇返台深耕，投資新台幣逾20億元在屏東加工出口區建廠生產高階光學級薄膜產品，招募320個本國人才，進行產業供應鏈垂直整合，未來將布局汽車與尖端工業應用等產品研發。

先進光電科技專精各種光學鏡頭產品研發製造，為業界少數具備有玻璃(Glass)與塑膠(Plastic)完整光學元件供應能力的光學鏡頭廠。為因應美中貿易衝突與品牌客戶要求，在中部科學園區加碼投資逾40億元建新廠，添購自動化機器設備，並大舉招募超過500位本國人才，本投資案有利整合產業上中下游廠商，形成產業群聚效應，對於相關產業供應鏈穩健成長大有助益。

廣泰金屬為全國第一家量產「無鍍銅銲線」公司，也是唯一進駐科學園區的銲材廠，因產品被列入高關稅清單，決定返台投資24億元在高雄科學園區建廠，擴充既有產能與擴大投入醫療用高附加價值產品，新增50個本國就業機會，將可持續帶動國內不銹鋼螺絲扣件產業與醫材產業升級。