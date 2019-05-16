親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中華郵政爆爭議
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

果粉要更新再等等！iOS 12.3部份機型出現耗電、速度變慢

不平和的天安門：生而為人的選擇

川普祭關稅壁壘 賴正鎰：是談判策略

2019-05-16 18:22經濟日報 記者程士華╱即時報導

美中貿易戰重燃戰火未歇，全國商業總會理事長賴正鎰今（16）日發布新聞稿表示，他認為川普作為一位商人背景的總統，絕不會做出「傷人三分、損己七分」的錯誤決策，相信中美雙方會以智慧解決，中美貿易磋商應在一、兩個月內就會有好的結論。

賴正鎰說，兩隻大象在打架，搞得感覺好像全球在地震，不只台灣股市重創，連美日韓與歐洲股匯市金融業都受害，甚至產生通膨疑慮。但美國想在貿易談判提出的條件，都要中國大陸一次到位，這是很難做到的；如果美國逼太緊，習近平也會面對國內壓力，一旦大陸升高民族意識後，發聲促政府做出重磅回擊，全球經貿傷害恐難收拾。

賴正鎰表示，台灣在大陸的自行車產業、工具機與鞋子等產業都在25%關稅的報復性品項清單裡，若照美國貿易代表署（USTR）公布的下一波3200億元的3805個品項也實施的話，恐怕衝擊台灣更嚴重，甚至波及百業，無一倖免。

賴正鎰表示，由於美國今年Q1經濟成長率已有3.2%，明顯優於預期，外界認為川普此舉應該是想藉由中美貿易談判加速平衡中美貿易逆差，提高經濟成長率；但另一方面也擔心美國農產品淪為陸方關稅報復下的犧牲品，影響了川普在農業州基本盤。

賴正鎰認為，中美兩個大國都希望在雙邊貿易上做到雙贏或多贏，維護兩國共同利益，川普此刻提出升高關稅的說法，應該只是談判技巧之一，或是短期的意見分歧，希望能加速縮短雙方經貿磋商的談判時間。

賴正鎰強調，川普不會讓貿易戰火繼續延燒，因為這樣將是反其道而行，最後只會致使美國整體經濟下滑，而且川普既是商人出身，生意人絕對不會做出損人不利己的事情，外界不用過度擔心。

至於貿易戰對台灣的影響，他說，台灣有些產業可能在去年就已遷廠回台灣生產或轉移到東南亞等國家去蓋新廠，以利避險，但這次新列增稅清單項目產業，恐怕一時也來不及應對，就多少會有傷害。

川普賴正鎰

相關新聞

是否跟進禁用華為產品 行政院保守回應

2019-05-16 19:27

台商回流若逾5000億 經濟部：胃納量問題將提配套

2019-05-16 16:56

美中貿易談判失利 商總賴正鎰：台灣百業恐中招

2019-05-16 16:17

中美衝突改變產地結構 台廠訂單移轉受惠股吸睛

2019-05-16 15:35

大戶買不到綠電 沈榮津：台電與綠電業者談「分手費」

2019-05-16 15:18

我嚴防洗產地 罰金最高調至3百萬元

2019-05-16 14:24

我跟進美國禁用華為？ 政院評估中

2019-05-16 14:19

美國封殺華為 沈榮津：將帶動轉單效應

2019-05-16 12:03

美中貿易戰以來 財政部：已有5案「洗產地」

2019-05-16 11:58

經濟部：加速推動離岸風電 2025年投資衝破1兆元

2019-05-16 11:17

工具機廠傳因貿易戰放無薪假 勞動部：家數人數都減少

2019-05-16 10:51

要跟這種老闆 分紅是董事會8倍

2019-05-16 10:07

美禁購華為 沈榮津：對國內廠商會有轉單效應

2019-05-16 09:43

高價搶下台北雙子星標案的人是誰？他逛10圈北車後 決定出手

2019-05-16 08:49

美中貿易戰升溫 謝金河：台灣底氣漸通、看到機會

2019-05-16 07:57

財長：資金匯回 一年估4,200億

2019-05-16 00:31

工商界呼籲 先解五缺

2019-05-16 00:31

貿易戰線拉長 恐釀金融風暴

2019-05-16 00:26

名家觀點／拚庶民經濟 讓百姓有感

2019-05-16 00:25

防洗產地 政院修法擬最高罰300萬

2019-05-16 00:08

台版迪士尼 變身產業專區

2019-05-16 00:04

資金匯回專法 立委憂台灣變洗錢中心

2019-05-16 00:02

產業專區開發方式…優先賣地

2019-05-15 23:59

美中戰線若拉長 恐爆新金融風暴

2019-05-15 23:53

慣老闆照過來 薪資未達4萬標示面議屬違法

2019-05-15 22:21

核一機組除役環評通過 環團籲安全除役

2019-05-15 22:14

核一除役環評過關 正式進入25年除役

2019-05-15 18:27

影／美中貿易戰台商回流 學者：台灣5年後經濟成長破4

2019-05-15 17:53

郵政物流園區案「董座去職」工會批隨便換人甚麼意思

2019-05-15 17:39

核一核二除役在即 環團籲莫拖延

2019-05-15 17:10

政府喊拚「非紅」領頭羊 三三會：光喊口號無法解決問題

2019-05-15 15:56

妳的時代／蔡玉玲：相信自己 女性可成企業最高決策者

2019-05-15 15:13

台中均薪六都墊底 議員籲設自經區招商金融業

2019-05-15 15:12

中美貿易戰 台灣最慘？25％關稅對台影響全解析

2019-05-15 13:23

名家觀點／台灣對美中談判的戰略思考

2019-05-13 00:33

對抗缺工問題：網通產業供應鏈的智造力升級！

2019-05-10 09:34

利多放送 拉高臺商回流心動指數

2019-05-09 11:16

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59
看更多

熱門文章

點名3綠委沒常識 詹宏志：躲在政府的蟑螂到處喬事

2019-05-16 00:01

遭指是喬物流中心標案有力人士 陳其邁：不要亂抹黑

2019-05-16 00:29

董座總座被下台 郵政工會明包圍行政院嗆罷工

2019-05-15 21:41

物流園區案 中華郵政總座出面批：太多政治力介入

2019-05-16 14:53

冷眼集／如此官場現形記…如何拚經濟？

2019-05-16 00:11

物流園區風暴…中華郵政董座也被下台 政院讓PChome繼續訂約

2019-05-16 00:19

營運逆風 群創高層大減薪

2019-05-16 01:02

美中貿易戰升溫 謝金河：台灣底氣漸通、看到機會

2019-05-16 07:57

三星叫陣台積 全力衝刺3奈米

2019-05-16 01:05

中華郵政案 賀陳旦：胡扯一個名義，骨子裡是護航廠商

2019-05-16 19:08

要跟這種老闆 分紅是董事會8倍

2019-05-16 10:07

貿易戰線拉長 恐釀金融風暴

2019-05-16 00:26

董總無故被去職郵政工會怒了 16日前往行政院抗議

2019-05-15 21:20

交通部「鋼鐵人」王國材 回鍋暫代中華郵政董事長

2019-05-16 17:21

長榮空姐罷工投票3天破千人 工會：樂觀達到罷工雙門檻

2019-05-15 21:12

三星叫陣 台積：有信心保持領先

2019-05-16 01:04

被指介入物流園區招標 3綠委否認

2019-05-16 00:01

美堵華為 台廠兩樣情

2019-05-16 00:59

王文淵：台塑拚AI 對抗不景氣

2019-05-15 23:20

黃國昌問何時清蟑螂？ 網友：殺一個我，還有千萬個我

2019-05-16 13:10

小小兵卡 辦了不刷恐多200元製卡費

2019-05-16 02:11

勸誘借錢買保單 顧立雄盯

2019-05-16 00:04

中華郵政物流區風暴持續燒 總經理陳憲着記者會說原委

2019-05-16 14:19

慣老闆照過來 薪資未達4萬標示面議屬違法

2019-05-15 22:21

買這3種電器 6月起可減稅

2019-05-15 23:47

中信金改選 推四席獨董

2019-05-16 00:05

台版迪士尼 變身產業專區

2019-05-16 00:04

新的進不來、老的不敢退… 台灣面臨教師人力斷層

2019-05-16 12:16

中華郵政工會赴政院抗議 若無回應將2度抗爭甚至罷工

2019-05-16 17:22

到7-11門市領日圓現鈔 中信銀ATM開通10家

2019-05-16 16:56

產業淘汰賽 考驗又來了

2019-05-16 01:01

魏健宏去職 交部官員抱屈

2019-05-16 00:07

政院拍板 陸貨來台「洗產地」罰則提高十倍至300萬元

2019-05-16 11:25

美中貿易戰以來 財政部：已有5案「洗產地」

2019-05-16 11:58

金融業萬年獨董 從嚴管理

2019-05-16 00:05

郭董加碼鴻海 半年3.8萬張

2019-05-16 01:04

拔中華郵政董座惹工會喊罷工 行政院：不會收回成命

2019-05-16 12:10

陳其邁介入協調？王國材：從來沒有找過我

2019-05-16 00:03

長榮空服員端午不罷工 24日重啟協商

2019-05-16 11:24

中華郵政工會：政院換掉魏健宏 是針對賴清德

2019-05-16 00:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top