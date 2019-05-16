川普祭關稅壁壘 賴正鎰：是談判策略

2019-05-16 18:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



美中貿易戰重燃戰火未歇，全國商業總會理事長賴正鎰今（16）日發布新聞稿表示，他認為川普作為一位商人背景的總統，絕不會做出「傷人三分、損己七分」的錯誤決策，相信中美雙方會以智慧解決，中美貿易磋商應在一、兩個月內就會有好的結論。

賴正鎰說，兩隻大象在打架，搞得感覺好像全球在地震，不只台灣股市重創，連美日韓與歐洲股匯市金融業都受害，甚至產生通膨疑慮。但美國想在貿易談判提出的條件，都要中國大陸一次到位，這是很難做到的；如果美國逼太緊，習近平也會面對國內壓力，一旦大陸升高民族意識後，發聲促政府做出重磅回擊，全球經貿傷害恐難收拾。

賴正鎰表示，台灣在大陸的自行車產業、工具機與鞋子等產業都在25%關稅的報復性品項清單裡，若照美國貿易代表署（USTR）公布的下一波3200億元的3805個品項也實施的話，恐怕衝擊台灣更嚴重，甚至波及百業，無一倖免。

賴正鎰表示，由於美國今年Q1經濟成長率已有3.2%，明顯優於預期，外界認為川普此舉應該是想藉由中美貿易談判加速平衡中美貿易逆差，提高經濟成長率；但另一方面也擔心美國農產品淪為陸方關稅報復下的犧牲品，影響了川普在農業州基本盤。

賴正鎰認為，中美兩個大國都希望在雙邊貿易上做到雙贏或多贏，維護兩國共同利益，川普此刻提出升高關稅的說法，應該只是談判技巧之一，或是短期的意見分歧，希望能加速縮短雙方經貿磋商的談判時間。

賴正鎰強調，川普不會讓貿易戰火繼續延燒，因為這樣將是反其道而行，最後只會致使美國整體經濟下滑，而且川普既是商人出身，生意人絕對不會做出損人不利己的事情，外界不用過度擔心。

至於貿易戰對台灣的影響，他說，台灣有些產業可能在去年就已遷廠回台灣生產或轉移到東南亞等國家去蓋新廠，以利避險，但這次新列增稅清單項目產業，恐怕一時也來不及應對，就多少會有傷害。