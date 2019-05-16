美中貿易談判失利 商總賴正鎰：台灣百業恐中招

2019-05-16 16:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ╱即時報導



商總理事長賴正鎰。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 美中貿易戰重燃戰火，商總理事長賴正鎰今（16）日表示，美中貿易談判若失利，「台灣百業恐中招」。

賴正鎰表示，台灣在大陸的自行車產業、工具機與鞋子等產業都在25％關稅的報復性品項清單裡，如果美國貿易代表署(USTR)公布的下一波3200億元的3805個品項也實施的話，恐怕衝擊台灣更嚴重，甚至波及百業，無一倖免。

賴正鎰指出，台灣有些產業可能在去年就已遷廠回台灣生產或轉移到東南亞等國家去蓋新廠，但這次新列增稅清單項目產業，恐怕一時也來不及應對，就多少會有傷害。不過，從另一角度想，或許也有些產業項目會有轉單效應，回到台商的身上，甚至有助於增加台灣出口貿易額。

賴正鎰還說，美中兩隻大象在打架，搞得感覺好像全球在地震，不只台灣股市重創，連美日韓與歐洲股匯市金融業都受害，甚至產生通膨疑慮。美國在貿易談判中提出的條件，都要中國大陸一次到位，這是很難做到的。如果美國逼太緊，大陸一旦重磅回擊，全球經貿傷害恐難收拾。

美國自去年9月下旬起，原本預計對2,000億美元中國貨品加徵10%關稅，並預定今年元月起調升至25%，還好去年底雙方貿易協商休兵，先暫緩實施。未料，川普最近嫌今年談判進度太慢，即宣布將對原本課徵10％的2000億元中國大陸貨物改課徵25％關稅，中國大陸迅速反擊並提出要從6月1日起對進口到中國大陸的600億美元的美國貨物課25％關稅，擴大了全球影響層面。

賴正鎰稱，就他看來，中美兩個大國都希望在雙邊貿易上做到雙贏或多贏，維護兩國共同利益，川普此刻提出升高關稅的說法，應該只是談判技巧之一或是短期的意見分歧，希望能加速縮短雙方經貿磋商的談判時間。川普不會讓貿易戰火繼續延燒，因為這樣將是反其道而行，最後只會「傷人三分，損己七分」，致使美國整體經濟下滑，而且川普既是商人出身，生意人絕對不會做出損人不利己的事情，外界不用過度擔心。