迎台商解缺地 內政部修法工業區容積最高可達400%

2019-05-16 16:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



迎接台商回流，為解決缺地問題，內政部今（16）日部務會報通過「非都市土地使用管制規則」增訂第9條之1，有條件增加工業區丁種建築用地的容積最高至400%，提供產業發展所需空間，同時促進改善投資環境與經濟發展。

內政部表示，這次修法主要是配合經濟部報行政院核定的「工業區更新立體化發展方案」，針對非都市土地中依原獎勵投資條例、原促進產業升級條例或產業創新條例編定開發的工業區，或依各園區設置管理條例設置開發的科學園區、農業科技園區及加工出口區，在符合開發計畫，並供生產事業、工業及必要設施使用者，該工業區丁種建築用地，在一定金額的新增投資及設置能源管理措施等條件下，容積率得不受原300%的限制，增加法定容積上限至360%。

增加容積後，廠商若仍有容積之需求，可再以捐贈產業空間，或繳納回饋金方式增加容積，但所增加的總容積，容積率不得超過400%。

內政部指出，「非都市土地使用管制規則」增訂第9條之1草案，將依法制作業程序，近期發布施行。修法後，有助於工業區土地更為活化利用，提供創新產業發展所需空間，除引導產業升級轉型，更可有效提升國內投資動能，增加整體經濟發展。