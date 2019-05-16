海外管理職缺 東南亞地區成長快

2019-05-16 15:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



海外人才供需開始吹南風。根據104徵才資料庫，海外管理職仍以中國最多，但2019年前4月平均工作數降至4,895個，六年來首度跌破5,000大關，比五年前減少9%。但同期的東南亞則大幅增長87%。

104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄觀察，中美貿易戰的影響「心理層面大於實際衝擊」，經管／製程／財務三大類高階核心幕僚的重要性增強，但企業不會即刻新增職缺。

主因包括台廠消費電子業需評估中國以外的產地，例如東南亞是否已形成上中下游供應鏈，評估及若有遷廠需時至少半年到一年。另外，中美相互提高關稅，增加台廠在大陸的生產成本，對獲利形成負面壓力。以及中國產品出口美國僅占中國外銷的一部分，轉單效益及發酵時程端視中美談判進度。

104分析最近5年海外主管職缺供需和薪酬變化，供職人前進海外參考。2019年1~4月平均每月7,787個海外管理職缺，占全體海外工作的34%，另66%為海外非主管職缺。中國4,895個、占65%最高，東南亞地區2,391個、占32%，兩者合計高達97%。

和五年前相比，全體海外管理職成長13%、東南亞管理職成長87%，但中國管理職成長放緩、甚至減少，2019年前4月平均4,895個，六年同期首度低於五千大關，五年減幅達9%。

104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄說，中國管理職下滑，受「紅色供應鏈」崛起的實質替代、台商用人在地化／全球化、少數台商陸續回流台灣、以及佈局東南亞等多重影響，主要產業：一般服務業、電子資訊／軟體／半導體相關業皆呈現負成長。