增訂長照安排假？ 勞動部：6月底前邀勞雇團體討論

2019-05-16 12:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



多個團體今（16）日舉行記者會要求政府訂定長期照顧安排假，勞動部表示，現行法令已有彈性調整工作時間，以及家庭照顧假、事假、特休假等假別可安排運用，問題在於外界希望是有薪假，錢從那裡來是關鍵；是否參酌日本介護制度訂定長期照顧安排假，勞動部會在6月底前邀請勞資團體及專家學者開會討論。

勞動部表示，初步了解日本做法是以被照顧者為核心，總計一位被照顧者，所有家庭成員總計可請93天有薪假，而且僅限特定狀況，如被照顧者要申請進入長照機構，等待的空窗期，以及生病需要特別照料等情況。請假期間工資由僱用保險支付。

官員表示，雖然日本長照假屬於有薪，但也有不少國家僅由勞資雙方以留職停薪方式請假，也就是不支薪，例如韓國就是90天不支薪的照顧假；各國做法不一，台灣若要引進相同假別，必須從長計議審慎討論。

勞動部表示，目前團體提出的長期照顧安排假，希望是有薪假，但是錢從那裡來?如果以就業保險基金，目前開辦育嬰留職停薪津貼後，基金收支是否有餘力再支付長期照顧假？若以就業安定基金支應，是否符合該基金設置目的?就安基金由聘僱外勞的雇主繳交，卻支付全國人的長期照顧安排假，是否有當？這些都是要考慮的面向。

此外，國外的社會保險，大都是雇主與勞工各負擔半數，但台灣社會保險都由雇主負擔六至七成比例，勞雇負擔結構也不盡相同。若要因增訂假別而增加費率，雇主是否同意？

勞動部表示，現行法令若勞工有需要，有家庭照顧假、事假或特休假可以請，若要增訂假別，涉及假的定義及財源，必須蒐集更多國外做法審慎考慮。

勞動部將在6月底前，邀請勞雇團體及專家學者進一步討論。