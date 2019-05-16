政院拍板 陸貨來台「洗產地」罰則提高十倍至300萬元

2019-05-16 11:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



近來「洗產地」話題熱議，行政院院會今（16）日拍板貿易法修正草案，將改標我國產地、申請或使用不實原產地證明書違規行為的罰鍰上限，由30萬元提高十倍至300萬元，並且訂定「吹哨條款」，增列民眾檢舉獎勵規定，後續將送請立法院審議。

經濟部指出，由於台灣鄰近中國大陸，部分不肖業者將中國大陸貨品偽標為台灣製造並透過我國輸銷，以規避歐、美各國對中國大陸所課徵的反傾銷稅或平衡稅，相關情形已獲歐、美各國高度關注，倘若無法加以遏止，可能導致各國對我展開原產地調查，或進一步對我採取制裁措施。

經濟部表示，為維持我國產製「MIT」的國際聲譽及經貿利益，並降低國際間對我國洗產地的疑慮，政府除了持續加強進出口管理作為，並提案修訂貿易法，將改標我國產地、申請或使用不實原產地證明書違規行為的罰鍰上限，由30萬元提高至300萬元。

另外，訂定「吹哨條款」增列民眾檢舉產地不實的獎勵規定，期望藉由重罰嚇阻及民眾參與，加強遏止廠商不法行為。而為強化管制戰略性高科技貨品，本次貿易法修訂也提高廠商違法輸出的罰金及罰鍰額度，以達管理效果。

行政院長蘇貞昌強調，在美中貿易戰的氛圍下，歐美進口國的裁量權會越來越重，不再像過去容忍灰色地帶，經濟部、財政部一定要積極清查，加強各項管理作為，有效降低違規運轉情形，一方面不能讓台灣陷入美中貿易糾紛，同時更要保持MIT品牌的好口碑，維護台灣外銷競爭力。