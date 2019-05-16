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一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

經濟部：加速推動離岸風電 2025年投資衝破1兆元

2019-05-16 11:17經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

經濟部指出離岸風電目前各年度開發業者及建置風場均已確定，預期2025年累計創造投...
經濟部指出離岸風電目前各年度開發業者及建置風場均已確定，預期2025年累計創造投資額將逾1兆元。 本報系資料庫
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經濟部今（16）日在行政院院會報告離岸風電推動現況與展望，目前各年度開發業者及建置風場均已確定，預期2025年累計創造投資額將逾1兆元，每年約可提供215億度潔淨電力，累計創造約2萬個就業機會，同時帶動年減碳量達1,192萬噸。

經濟部指出，為達成2025年再生能源發電量占比達20%的目標，經濟部依「先示範、次潛力、後區塊」三階段策略推動離岸風電發展，短期厚植推動基礎，並建立中長期治本措施，優化設置環境，以達成長期設置目標。

其中，第一階段示範獎勵已於2017年完成首批示範機組共8 MW商轉、預計2020年完成所有示範風場共238 MW。第二階段潛力場址則已完成容量分配作業，計有14案共5.5 GW將於2020至2025年間陸續完成商轉，與示範案合計共將設置約5.7 GW。

經濟部說明，第二階段潛力場址納入「產業關聯效益」考量，獲選業者除生產潔淨電力外，更肩負完備本土產業鏈及基礎設施的義務，將可穩健有序帶動國內既有製造業及服務業轉型，促進本土能源供應鏈發展，創造更大產值與更多就業機會，帶動整體經濟發展。

經濟部表示，離岸風電至2025年累計設置達5.7 GW，各年度開發業者及建置風場均已確定，將加速相關行政作業及完備基礎設施建設，協助開發業者如期如質完成離岸風電建置目標，打造台灣成為亞洲離岸風電技術產業聚落。

離岸風電經濟部

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