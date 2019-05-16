同婚合法倒數增溫挺同簽帳卡 設計者為時力助選

2019-05-16 01:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 ╱即時報導



王道銀行（2897）發行最受歡迎的設計卡面競賽冠軍卡片「彩虹卡」，設計者為知名平面設計工作者黃梵真。大法官解釋同婚合法上路倒數計時，立法院本周拚同婚專法三讀，也為這張市場少見的挺同卡增添話題與熱度。

王道銀行發行的彩虹認同簽帳金融卡（Debit Card），卡面上除彩虹意象圖案外，還印有「love is equal（愛是平等的）」字樣，卡片名稱則為「在宇宙裡，我找到你」，表彰其設計理念。王道銀行表示，王道銀致力於工作環境中提倡職場性別友善，職場以外，社會仍需要不同組織來倡導平等對待並尊重每個不同的個體，而台灣同志諮詢熱線協會一直扮演這樣的角色。彩虹認同卡的發行，希望透過刷卡回饋同志熱線協會，讓認同理念的群眾藉由刷卡具體支持同志平權。

根據網路資料，黃梵真還不滿30歲，與王道銀的目標客群絕大多數都是40歲以下年輕族群相符，而他除了設計王道銀行彩虹卡獲得網路票選與專業評審評為冠軍，發卡量也居入選設計卡片人氣之冠外，黃梵真也為立場挺同的時代力量助選，發揮設計長才設計其競選海報，而根據他本人臉書，顯示他也很關切此次同婚專法審查。