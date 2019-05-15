慣老闆照過來 薪資未達4萬標示面議屬違法

2019-05-15 22:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



為增進薪資透明化，避免雇主以薪資面議方式隱藏低薪資訊，《就業服務法》自去年11月30日修正施行後，即針對經常性薪資未達4萬元的職缺，要求雇主應在徵才廣告揭示或告知薪資範圍，否則最高得處30萬元罰鍰。

新北市勞工局今（15）日表示，接獲民眾檢舉，有保全公司應徵保全員時，職缺資訊顯示「薪資面議」，但民眾詢問後發現日薪僅千元，換算月薪也才3萬多元，質疑保全公司未在徵才廣告上揭示薪資範圍，遂向勞工局提出檢舉。

經新北市勞工局調查，保全公司以月薪加計加班費後可達4萬元，認為薪資標示面議應無違法，但新北勞工局強調，就業服務法所稱經常性薪資，是指雇主每月給付受僱員工的工作報酬，包括本薪與按月給付的固定津貼及獎金，其中並不含加班費。

勞工局表示，保全公司不得將加班費納入計算，經扣除後經常性薪資未達4萬元，卻未於徵才廣告公告薪資範圍，屬違反就業服務法薪資揭示的行為。

新北市勞工局局長陳瑞嘉說，職缺經常性薪資一旦有未達4萬元的可能，雇主就應該在徵才廣告上以區間、定額或最低數額的方式揭示薪資範圍，例如月薪2萬8,000元至3萬3,000元、月薪2萬8,000元或月薪2萬8,000元以上。