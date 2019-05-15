資金匯回專法吸引回來的是什麼錢？財政部這麼說

2019-05-15 21:35 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



資金匯回專法要吸引回來的是什麼錢？財長蘇建榮表示，面對中美貿易戰、全球反避稅措施行等全球經濟與租稅環境的變遷，台商有調整投資架構及全球營運布局而匯回資金的需求。

立委費鴻泰指出，以前遺產稅率很高時，很多人把錢搬出去。當初把錢匯出時不敢讓政府知道，現在因為國際反避稅被查稅、被免稅天堂趕走，要匯回時說不清楚來源，回不來，所以用中美貿易戰的名義要求政府特赦回來。

立委陳賴素美質疑，專法給租稅優惠且實質投資還可減半，符合租稅公平嗎？政府對企業投資台灣的優惠應該一視同仁，否則本土產業會覺得有不公平待遇，要審慎思考。

立委余宛如表示，因應中美貿易戰及國際反避稅，台灣要爭取境外資金，這2年是全球在搶錢。另外，如果沒有專法，很多錢會尋地下管道匯回，有專法才能讓這些錢透明化，因此亞太洗錢防制組織（APG）也會支持。她主張匯回資金中，只有2成是所得，所以專法稅率應該降到最低2％才合理。

立委郭正亮強調，中美貿易戰擴大，台商會因應調整全球佈局，專法要趕快通過，否則廠商要跑去越南、東南亞投資，這就是專法訂定2年期限的正當理由。台商、台灣人在海外的錢很多，大量利潤都是在灰色地帶，很難證明是不是所得，看待資金匯回專法不能忽略國際大背景，才能比較公道。

蘇建榮強調，金融業有洗錢防制的審查，匯回的資金的要通過洗防審查才可以匯入專戶，跟現有洗錢防制措施一樣，若不能說明資金來源，就不能回來，一定會有洗錢防制。匯入專戶的資金若有動用，金融機構要通知財政部，違反管制規定就會追稅，要課20％。