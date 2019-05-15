核一除役環評過關 正式進入25年除役

2019-05-15 18:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



核一將正式展開為期25年的除役計畫。圖為核一廠。 圖／台電提供 分享 facebook

環保署今（15）日召開環評大會，審查核一除役計畫以及核二中期貯存計畫，兩案皆獲通過。其中，核一除役計畫是台灣首座核電廠除役，今天通過環評後，原能會將據以核發除役許可，核一將可正式展開為期25年的除役計畫。

核一除役計畫今年3月初審獲專案小組建議通過，今於環評大會闖關，是能否展開25年實質除役的關鍵一役。

台電公司表示，除役過程中所有放射性廢棄物處理、貯存、運送等均符合主管機關相關法令要求，並接受嚴格監督與管制，此外二階段環評審查期間，各委員、機關及民眾意見已妥為回應及處理，台電公司也將其納入核一廠除役計畫未來修訂參考。

台電表示，環評通過後，原能會才能據此核發除役許可，正式進入除役過程，希望環評委員支持此案通過。

與會的環保團體也「難得」肯定台電，認為台電在核一除役環評過程中，不管對環評委員、民眾或是環團的提問，都有具體回應，不像過去有些開發單位面對問題總是實問虛答，此案或可成為環評模範之一。不過，在最終貯存、核廢料處理方面，仍建議台電應審慎處理。

至於核二用過核燃料中期貯存計畫第二次環差方面，環評大會決議，此案已經過原能會審查確認，且變更內容未涉及相關安全要求改變，因此審核修正通過。

新北市政府在會中表示，對於核二中期貯存計畫案非常重視，希望台電基於安全考量及民意反映，以及對北海岸鄉親承諾，把戶外乾式貯存廠改為室內。