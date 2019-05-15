核一核二除役在即 環團籲莫拖延

2019-05-15 17:10 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



多名環團代表15日聚集在環保署，呼籲政府能儘速通過核一、二廠除役環評，否則再拖下去後患無窮。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報） 分享 facebook

「該除役的核電廠就要如期除役！」環保署將於15日召開核一、二廠除役環評會，多個環團在署外呼籲環保署趕緊通過環評，展開除役工作。其中，環境法律人協會理事長張譽尹表示，整個除役過程最少也要25年，希望台電能儘快通過環評，不然拖越久，造成災害會越大。

張譽尹提到，不只台灣，全世界都面對核電廠除役的問題。如果台灣能夠盡早開始，就可減少更多不必要的浪費。他希望，假如今天環評沒過，台電也能趕快補件，並將在地民眾訴求納入，讓除役工作趕快進行，儘速達成「非核家園」目標。

台灣蠻野心足協會律師蔡雅瀅也說，這是台灣首次核電廠有除役的可能，不過她也呼籲台電，除役時間漫長，核廢料處理過程也要符合民間需求，希望台電能夠全面將核廢料改採室內乾貯，不然在安全上仍存疑慮。另外，台電在除役工程應因地制宜，不要全都採用美國標準。

「核電廠除役過程難度不亞於核電廠興建與運轉。」綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣指出，工作區域也可能會在除役過程受到輻射外洩汙染，目前台電提出的方案並沒有讓外界滿意，核一用過的核燃料乾貯廠附近是土石流好發帶，她希望台電在依法除役時，需要非常謹慎，不能侵害到電廠附近居民的權益。

北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖感嘆，核電廠建廠至今，因為法規的影響讓當地發展停滯不前，如能通過環評解除「禁制區」限制，地方就有再發展的機會。他也提到，核電廠蓋好時承諾要蓋的逃生道路都沒蓋，而除役過程仍有發生核災的風險，他希望政府若能順利除役，也不要忽略地方居民的權利。

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