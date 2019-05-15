李恆隆槓經濟部 籲監察院應糾正、撤銷太流的不實登記

2019-05-15 16:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



前太流董事長李恆隆今(15)日召開記者會砲轟經濟部，他表示，公司法第9條第4項也就是所謂的「SOGO條款」文字已修正完畢，但經濟卻說「不溯及既往」，根本曲解法令，且遲不撤銷太流公司的不實登記，李恆隆呼籲監察院應糾正經濟部，且依現行公司法規定撤銷太流違法的登記，恢復合法原狀。

李恆隆指出，SOGO百貨原本是由他擔任董事長的太流公司控股；2002年9月，遠東集團郭明宗偽造太流公司董事會的議事錄、簽到簿、增資邀請書，向經濟部辦理40億元增資登記，SOGO經營權易主。台灣高等法院在2009年依業務文書登載不實罪將郭明宗判刑確定，經濟部依公司法第9條第4項規定撤銷太流的變更登記，遠東集團提起行政訴訟要求撤銷。

台北高等行法院認定，公司法第9條第4項僅規定公司登記事項有「偽造、變造文書」時才可撤銷登記，郭明宗所犯「業務文書登載不實罪」不在此範圍，逆轉判經濟部敗訴，應回復太流的增資登記，讓遠東集團徐旭東登記為太流負責人，取得SOGO經營權。

立法院去年修正公司法第9條第4項，將原法條「公司之設立或其他登記事項，『有偽造、變造文書』時」補充修正為「以『犯刑法偽造文書印文罪章之罪』，辦理設立或其他登記時」，只要是犯下刑法偽造文書印文罪章的罪名，都可撤銷登記。

李恆隆說，修正案出爐後，法務部解釋函明確指出，此次修法僅為文字調整以資明確，並未涉及法律變更；但經濟部片面解釋新法不能溯及既往，遲不變更太流不實的公司登記。監察院最近完成SOGO陳情案調查報告，認為經濟部不變更太流公司的增資登記並無違失。

李恆隆指出，監委突然拋出陳年老案，以結論與內容顛倒的調查報告，替經濟部及犯罪者解圍；李恆隆呼籲監察院應糾正經濟部，且依現行公司法規定撤銷目前太流公司違反公司法及刑法的登記，恢復合法原狀，維護國家法律尊嚴及台灣商業秩序。