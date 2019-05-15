詹宏志點名民進黨三立委：弊案會在你們同志這邊

2019-05-15 16:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



網路家庭競標中華郵政物流園區基地案傳出「弊案」，立委更高喊獨厚網家、有弊端。網路家庭董事長詹宏志今（15）日召開記者會，痛批民進黨立委鄭寶清、林俊憲、葉宜津三人，並點名鄭、林現在欠他一個道歉。他說，葉宜津說，如果有弊端，就要撤標、徹查，他說，希望立委快去查、好好查，如果弊端在網路家庭這邊，「你可以把我的頭拿下來」，但答案「在她(指葉宜津)同志、不在我這邊」。詹宏志說，葉宜津可以等水落石出再跟他道歉。

他坦言，這個標郵局可以廢，但他絕對會打行政訴訟，捍衛自己的權利並爭回公道。他表示，昨天已經要同事開始找新的地方，因為不知道後來的狀況會變成怎麼樣。這兩個月中，中華郵政不停地要網路家庭讓一點空間，但他都拒絕，因為不完整的空間不是公司所要的。

詹宏志剛剛點名三立委，他說，鄭寶清說「接獲陳情」，最好說清楚是誰。鄭寶清說PChome根本用不了這麼多地方，是暗指網家要當二房東，他批鄭寶清「沒有常識」，以為4萬坪很大，其實只是夠用而已，鄭寶清顯然對台灣電商發展不清楚，「因為他也從來沒關心過」。對於要做二房東，他亮出企畫書表示，已經寫好「全部自營」。如果可以轉租，那為什麼其他企業都不敢租15單位呢？

民進黨委員林俊憲說，這項標案違反兩大政策，包括流通平台共享，國際電子商務發展。詹宏志直接了當反問「這傢伙在說什麼？」給PChome難道就不國際化嗎？他批這些委員「過去為台灣網路、電商做過什麼？」

詹宏志痛批，一個正當、正常的案子，「也可以搞得這麼難看」，「我都不相信正常的行政人員、總統、行政院長是這樣的人嗎？」