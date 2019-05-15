貿易戰若3,250億美元關稅發生 瀚宇博看NB將有急單

2019-05-15 15:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



華新麗華集團旗下PCB廠商瀚宇博、EMS廠商精成科今（15）日同步召開法說會，面對外界提問，瀚宇博德PCB台灣廠總經理陶正國提到，若第三波3250億美元關稅措施發生，「其中NB較多的瀚宇博會有急單需求，已經做好準備應對急單。」

瀚宇博德是全球光電板第一大，瀚宇博江陰總經理姜振文也提到，「若3,250億元真的發生大家都活不下去」，不過公司內部已經對於貿易戰展開因應，比如去年9月影響訂單以及運費必須由公司吸收，當時關稅從10%提升到25%，主要在伺服器產品影響較多，「現在已經準備好為了隨時接急單，48小時內出貨都可以。」

陶正國也說，包含NB以及手機，其中NB較多的瀚宇博會有急單需求，已經做好準備應對急單，其次若下游客戶有轉移生產據點，公司也做好全球供貨以及準備。

陶正國強調，PCB直接銷往美國比率非常低，除部分由墨西哥進口美國，其次PCB組裝出口也都非銷售往美國市場，2000億元包含下游組裝離開回台部分在網通以及高階伺服器生產影響也不大，較擔心關稅衝擊終端客戶，間接影響到PCB需求。

另一方面，精成科EMS部分，EMS總經理楊建輝說，部分美國客戶約二成產能已轉移到台灣生產，去年第4季在10%關稅已經有對策，下半年馬來西亞廠區將新設廠，下半年產能也將開出，約是廣東二廠20%產能，部分將廣東轉到馬來西亞生產。