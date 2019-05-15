政府喊拚「非紅」領頭羊 三三會：光喊口號無法解決問題

2019-05-15 15:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ╱即時報導



三三會副理事長林伯豐15日表示，產業鏈要全部自大陸轉移，難度很高。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影 分享 facebook

美中貿易戰再起，台灣電子代工廠被點名衝擊最大，三三會理事長許勝雄、副理事長林伯豐今（15）日表示，產業鏈要全部自大陸轉移，難度很高。政府為此推動台商回流台灣，或建立非紅色供應鏈，但光是喊口號是沒辦法做到的，「五缺」投資環境老問題得先解決。

三三會今舉行例會，許勝雄觀察，當前電子五哥獲利雖然不錯，但毛利率不高。在議價能力有限的情況下，面對美國加徵大陸產品關稅，重新調整產能布局，才能有效滿足客戶需求。

許勝雄指出，這段時間來，不少企業開始轉移大陸部分產線。不過，過去十幾年來，大陸生產鏈建立非常完備，如果所有產線都要從大陸移出，「我想困難度很高」。

美中貿易談判陷入僵局，林伯豐表示，談判不可能快速得出結論，貿易戰只會延燒，徒增各種口水戰，過程中對台灣不利，特別是電子業。

相對紅色供應鏈，市場認為「非紅供應鏈」正在成形。正值台商大量回台投資之際，政府喊話當領頭羊，建構國內產業新生態，與東南亞積極談合作。許勝雄稱樂見其成，但以電子零組件業為例，過程所需的技術、資金、人力、土地等條件，都要去解決，各方面要很細緻的規劃還有清楚的執行力，才能落實。「太粗糙用一個口號或理想，或是一個期待，就想完成產業架構建立，是有它的困難」。

林伯豐說，大陸台商要回流台灣，但台灣「五缺」問題改善還不夠。政府應該妥善思考，如何讓台灣的投資環境更改善、溫和、有利，才能協助台商產業布局。

林伯豐跟許勝雄再度點名，台灣應朝較低稅負環境發展，提高經濟、產業成長動能。政府狹隘地只考慮稅收問題，無法把餅最大，像是台商資金回台投資要課稅，這不合理。