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一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

月薪未達4萬仍寫「面議」 慣老闆被投訴了

2019-05-15 15:15經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

為了促進薪資透明化，避免雇主以「薪資面議」的方式隱藏低薪資訊，就業服務法從去年11月30日修正施行後，即針對俗稱「月薪」的經常性薪資未達4萬元的職缺，要求雇主應在徵才廣告揭示或告知薪資範圍，否則最高得處30萬元罰鍰，但仍有慣老闆挑戰法令，遭到求職者檢舉。

新北市勞工局表示，日前接獲民眾檢舉，有保全公司應徵保全員時，職缺資訊顯示「薪資面議」，但經詢問後發現日薪僅千元，換算月薪也才3萬多元，質疑保全公司未在徵才廣告上揭示薪資範圍，遂向勞工局提出檢舉。

根據勞工局調查，保全公司以月薪加計加班費後可達4萬元，認為薪資標示面議應無違法。

但事實上，就服法所稱經常性薪資，是指雇主每月給付受僱員工的工作報酬，包括本薪與按月給付的固定津貼及獎金，其中並不含加班費。

因此，保全公司不得將加班費納入計算，經扣除後經常性薪資未達4萬元，卻未於徵才廣告公告薪資範圍，仍屬違反就服法薪資揭示的行為。

新北市勞工局長陳瑞嘉提醒，職缺經常性薪資一旦有未達4萬元的可能，雇主就應該在徵才廣告上以區間、定額或最低數額的方式揭示薪資範圍，例如月薪28,000元至33,000元、28,000元或28,000元以上。

如果是採計時、計日或計件等方式給付工作報酬，則應列出每小時、每日或每件的金額，像是時薪160元、日薪1,500元或論件計酬每件50元，並補充說明工時或工作天數等勞動條件，讓求職者能估算可得薪資範圍，落實薪資透明化並提升求職者面試效益。

薪資加班費保全

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