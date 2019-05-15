台中均薪六都墊底 議員籲設自經區招商金融業

2019-05-15 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



市議員陳文政指台平均薪資比苗栗低，應招商金融服務，提高薪資。圖／陳文政提供 分享 facebook 2018年台中勞退提繳工資又在六都敬陪末座，每月平均僅3萬2478元，與第一名的台北4萬4461元差距達1萬2000元，連鄰近的苗栗縣月平均也有3萬6258元，高出台中許多。

台中市議員陳文政今天在市議會財政經濟業務質詢指出，台中產業結構「先天不良」他呼籲台中市政府應積極爭取「自由經濟示範區」且優先招商金融服務業，改善台中勞工低薪結構。

陳文政以勞動部2018年各縣市勞退提繳工資排名，台中再度連莊六都最後一名，他說，這顯示台中勞工低薪問題相當嚴重。陳文政以各行業別比較，發現金融服務業平均月薪達5萬6000元，遠高出餐飲服務業平均2萬4000元，他說人力銀行裡台中的工作職缺多以餐飲服務業居多，待遇普遍低於平均標準「低薪是必然的結果」。

陳文政表示，台中的服務業企業主與勞工都很努力，但產業結構中缺乏高附加價值的金融服務業，很難帶動台中整體消費水平，造成台中多年來低薪循環。

陳文政建議，台中若要引進金融服務業，設立「自由經濟示範區」將是最好的機會。他呼籲，因為自經區的關稅問題關係國家主權，非地方政府能獨立進行，希望經發局積極準備爭取自經區的說帖，做好完整的招商規劃，若2020順利政黨輪替，把握改善台中產業結構的機會，擺脫「人口第二大城、實為低薪結構」的窘境。

台中平均薪資普遍偏低其實是長久以來的問題，但過去並未徹底解決，市長盧秀燕上任後，率新市府團隊積極以台中富市3「前店、後廠、自由港」的概念，從產業轉型和行銷上解決問題。不僅如此，市府更藉由提高「藝級棒獎勵」額度等5大策略，多管齊下推動產業結構轉型及人力資源提升，努力創造優良薪資水準。