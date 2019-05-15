張建一：美中貿易戰是台灣轉機 5~10年經濟成長上看5%

2019-05-15 14:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



台經院院長張建一今（15）日表示，美中貿易戰是危機也是轉機，近日談判局變化之下，可預見下半年的台商回台投資將大爆發，只要政府未來5~10年建構好投資環境，台灣在台商投資、前瞻基礎建設及5+2產業創新的支撐下，經濟成長率可望達4~5%的水準。

台灣經濟研究院舉辦「亞洲政經景氣展望研討會」，張建一受訪時表示，美中貿易戰固然牽動全球經濟局勢，但對台灣是很好的時間點，過去台商為了降低成本，大量流向中國、東南亞等國家，如今因為貿易戰，部分台商將回流台灣。

張建一並分析，美國總統川普連任的機會不小，可以預見，未來國際經貿局勢都不會太好，各國都將轉向以內需為主的經濟模式，台灣也不例外；政府若能把握這個機會，解決台灣的「五缺問題」，結合內需5+2、前瞻基礎建設

張建一表示，美國都現在經濟成長已經有3%以上，台灣若能將消費及投資環境建構好，非常有機會回歸到4%至5%的成長率；也許未來兩三年內仍會受國際景氣影響，經濟成長率難以跳脫，但給台灣幾年的時間，透過政務委員龔明鑫指出的「三隻腳」，包括回台投資、前瞻及5+2產業，經濟軌跡可以重返高水準。