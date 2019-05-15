資金回台專法急闖關 立委質疑是引資炒股為選舉護盤

2019-05-15 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 立法院財政委員會今（15）天審查境外資金匯回專法，國民黨立委賴士葆指出，院版草案規定可自由運用與金融投資的資金起來占比是30％，若依照估算境外資金匯回1兆，代表會有3000億元可以回台炒股，目前政院不顧洗錢疑慮趕進度修法，質疑是為選舉護盤。

立法院財政委員會今天審查「境外資金匯回管理運用及課稅條例」，院版草案規定，個人匯回境外資金以及企業匯回獲配的境外投資收益，可享8％、10%優惠；若投入實質投資，稅率可再減半。匯回資金不可用於購買不動產並入專戶控管，5％可自由運用，25可金融投資。

賴士葆說，支持吸引資金回台，但重點是要是乾淨的錢，並落實實質投資。現在匯回的錢是從哪裡來，乾不乾淨，如何確定是乾淨的錢，誰可以證明？現在兩岸關係這麼糟，大陸會提供證明嗎？全世界都要求資金透明化，外界怎麼看這個專法，若立一個會讓黑錢變乾淨的法案，會讓台灣變成洗錢中心。

財政部長蘇建榮說，專法草案規定，匯回資金一定要符合洗錢防制的規定，也透過行政院洗防辦跟亞太洗錢防制組織（APG）充分說明，APG對我們的報告是正面反應。立委曾銘宗質疑，若立法後APG有意見、被打臉怎麼辦？財長可以保證嗎？應該等APG回覆後再審。

賴士葆質疑，國內超額儲蓄高達2.31兆元，現在沒有租稅優惠的專法，台商也紛紛回台投資，台灣並不缺錢。立專法讓資金回台稅率從20％，最低降為4％，馬上淨賺16％，「現在有什麼東西這麼好賺？」；洗錢防制的內容在哪裡？「為什麼都在替有錢人減稅」？

蘇建榮表示，推估專法通過後，低估一年匯回資金1300多億元，高估8900億元，免年可以挹注經濟成長率約1500億元，創造2100多個就業機會。