台商回流潮 KPMG：可望助攻新創成長

2019-05-14 19:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



台商回流，可望助攻新創早期投資成長。KPMG安侯建業創新與新創服務團隊主持會計師郭冠纓表示，台灣資本市場小而美，加上掛牌成本低廉、法規制度透明等優點，展望今年，KPMG看好在資金回流等誘因下，未來幾季將可見到更多新興科技領域業者將在台IPO列入考慮。

KPMG近期發佈2019年第1季全球創業投資趨勢報告顯示，由於中國投資減少等因素，整體風險投資（VC）投資從第四季度破紀錄的710億美元降至2019年第1季度的530億美元。

儘管美國和歐洲地區的投資在第1季度保持相對強勁，但中國創投投資從上一季的101億美元跌至本季的58億美元，主因是10億美元以上的鉅額交易案件放緩。

郭冠纓表示，在投資金額接連破紀錄的2018年之後，經濟不確定性和貿易問題似乎在今年第1季對亞洲地區的投資產生了影響。

報告指出，亞洲地區創投投資在2019年第1季度下降，從上一季的214億美元下降到今年第1季的130億美元。雖然缺乏10億美元以上的大型投資案導致亞洲地區第一季投資金額的下降，但仍有一些重大亮點。

例如，新加坡的Grab Taxi吸引了45億美元，中國大陸的二手車買賣平台Chehaoduo(車好多集團)獲得15億美元，北京AI公司Horizon Robotics (地平線機器人)籌集了6億美元的早期融資。

總部同樣位於北京的長租公寓運營商Danke Apartment(蛋殼公寓)籌集了5億美元，而上海的Weltmeister Motor (威馬汽車)則以百度為首，籌集了4.46億美元。

今年第1季，亞洲新創在AI、自動化及臉部辨識等關鍵領域持續吸引投資人關注，部分原因是需要更強大的數據分析技術。對此，郭冠纓表示，此一趨勢與台灣大型企業投資需求一致，台灣在政府接連祭出台商資金匯回租稅優惠等投資誘因下，可望帶動新創早期投資成長。