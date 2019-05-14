美將對中產品加稅 經部：盤點台商需求、防違規轉運

2019-05-14 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



美國貿易代表署（USTR）13日公布將刊登聯邦公報之內容，對中國大陸3,805項稅號，涵蓋約3,000億美元輸美產品加徵25%關稅事，經濟部貿易局指出，將密切注意後續發展及可能的影響，與我國業者保持聯繫，盤點業者需求，加強貿易監測及貿易管理以防止違規轉運。

貿易局分析，本次清單幾乎涵蓋美國尚未對中國大陸加徵關稅之產品，以跨國供應鏈緊密的民生消費品及電子產品為主，包括成衣、鞋類、玩具、手機及筆電等，倘全面加徵25%關稅，對在陸臺商之營運與出口及對臺灣中間財輸往中國大陸皆造成影響，並將加速全球供應鏈重新調整。

貿易局強調，將會持續執行「歡迎台商回臺投資行動方案」，協助台商回台；對於有意願移轉生產基地至新南向國家之業者，將予以協助，以順利調整布局及生產模式，並積極落實「五加二」產業創新計畫，推動智慧機械及智慧製造，協助產業以智慧化來提升附加價值及產業競爭力，降低美中貿易摩擦帶來之負面影響。

依據該公告，本次徵求公眾意見之產品包括農牧礦、民生消費品及工業產品，以工業產品為例，包含手機、平板、筆電等資通訊科技產品、鋼鐵及其製品、機械、螺絲螺帽、玩具、鞋類、成衣等；並排除藥品、部分醫藥原料、稀土材料及關鍵礦物等。

美國貿易代表署預訂本年6月17日舉行公聽會，各界可於公聽會舉行前提出書面意見，公聽會結束後7日內可提出反駁意見，美國貿易代表署將依據徵詢公眾意見之結果，決定最終課稅項目。

貿易局表示，美中貿易衝突升溫，全球經濟及貿易萎縮風險提高，因我國對貿易依賴程度高，經濟成長可能受到不利影響，惟將使我國企業更加重視分散市場及風險，移轉生產基地之規劃將加快進行。