訊連產品全面AI化 臉部辨識將成獲利主力

2019-05-14 18:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊超丞 ╱即時報導



訊連科技14日宣布全線產品AI化，執行長黃肇雄親自上台簡報臉部辨識技術已達世界級水準，包括起家厝產品PowerDVD擁有認臉歸類功能、影音軟體PowerDirector可以做到AI de-wind(去風聲)、視訊會議時可AR上妝以及背景模糊或置換。

目前全球臉部辨識技術以美國和中國大陸實力最好，黃肇雄分析，美國AI解決方案傾向雲端，導致速度慢、辨識率不高；中國大陸則有資安疑慮，台廠AI解決方案在終端裝置，並擁有完整軟體生態鏈，有利突圍。