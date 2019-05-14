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美擬對陸產品加徵關稅 經濟部憂台灣這些產業恐受重傷

2019-05-14 18:20經濟日報 記者江睿智╱即時報導

美國日前發布3000多億美元中國產品加徵25%關稅清單，包括手機、平板、筆電等資通訊科技產品、鋼鐵及其製品、機械、螺絲螺帽、玩具、鞋類、成衣等，經濟部今（14）日表示，我手機、電腦供應鏈恐受波及，全球供應鏈勢必加速重新調整。

經濟部國際貿易局表示，依據美國公告，本次徵求公眾意見之產品包括農牧礦、民生消費品及工業產品，以工業產品為例，包含手機、平板、筆電等資通訊科技產品、鋼鐵及其製品、機械、螺絲螺帽、玩具、鞋類、成衣等；並排除藥品、部分醫藥原料、稀土材料及關鍵礦物等。

經濟部表示，這次清單幾乎涵蓋美國尚未對中國大陸加徵關稅之產品，以跨國供應鏈緊密的民生消費品及電子產品為主，包括成衣、鞋類、玩具、手機及筆電等，倘全面加徵25%關稅，對在陸台商之營運與出口及對台灣中間財輸往中國大陸皆造成影響，並將加速全球供應鏈重新調整。

經濟部指出，美中貿易衝突升溫，全球經濟及貿易萎縮風險提高，因我國對貿易依賴程度高，經濟成長可能受到不利影響，惟將使我國企業更加重視分散市場及風險，移轉生產基地之規劃將加快進行。

美國貿易代表署(USTR)於本(2019)年5月13日公布將刊登聯邦公報之內容，對中國大陸3,805項稅號，涵蓋約3,000億美元輸美產品加徵25%關稅事，徵求公眾評論意見及召開公聽會。

美國貿易代表署預訂本年6月17日舉行公聽會，各界可於公聽會舉行前提出書面意見，公聽會結束後7日內可提出反駁意見。美國貿易代表署將依據徵詢公眾意見之結果，決定最終課稅項目。

經濟部手機關稅

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