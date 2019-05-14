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行政院核定 江瑞堂接任中華郵政總座

2019-05-14 16:14經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

交通部今（14）日指出，中華郵政公司總經理職務，行政院核定由原副總經理江瑞堂陞任。江瑞堂現年60歲，為台大法律系畢業，歷任中華郵政公司桃園一等乙級郵局經理、台中一等甲級郵局經理、主任秘書及副總經理等職務。

交通部指出，江瑞堂自2014年7月16日起擔任中華郵政副總經理職務，任內協助總經理推動「郵政法」修正案，訂定「投遞工作衡量制度」、修訂「績效獎金」作業基準及開發「利率變動型」保單等，績效卓著。

中華郵政郵局

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