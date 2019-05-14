去年舉辦173場國際會議 台灣躋身亞洲第五大會議國

2019-05-14 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



全球最具規模且最專業的會議組織「國際會議協會（International Congress and Convention Association, ICCA）」13日公布2018年全球協會型國際會議場次排名，我國以歷年來最高場次173 場，躍昇為亞洲第5，全球排名也往前推進10名，排名全球第23，交出漂亮成績單。

經濟部貿易局指出，政府與民間攜手努力下，我國2018年舉辦協會型國際會議場次數比2017年增加32場，成長幅度近23%，充分展現台灣吸引國際會議之魅力與能量，促成更多外國人士來台，增進我國的國際能見度，更帶動經濟及觀光成長。

貿易局表示，會展產業不僅可帶動觀光、交通、專業服務等周邊產業發展，也是行銷我國優良產品及國家形象的重要平台，因此積極推動我國會展產業發展，吸引會展活動在台舉辦，除了興建大型會展設施，例如今年落成啟用的台北南港展覽館2館及坐擁港灣特色的高雄展覽館等，也設置專業窗口提供全方位會展行政服務，並因應各種不同需求，與公協學會及業者共同籌組競標小組，爭取國際會議來台舉辦，並連續7年與ICCA合作辦理研習營，協助各縣市政府及國內非政府組織提升國際會議競標能力。

貿易局也透過辦理海外推廣團及體驗之旅等方式，多元行銷我國會展環境，貿易局指出，積極參加各項指標性的國際會展活動，如全球會議暨獎勵旅遊展（IMEX）、ICCA年會、國際展覽暨活動協會（IAEE）年會等，吸引國際組織及外國企業來台辦理會展活動，提升我國會展產業的優良國際形象。另外，貿易局透過建立會展人才培訓機制，引進國際會展專業認證，提升國內會展從業人員之專業知能，截至107年底，我國獲得會展國際認證人數在亞洲排名第2，成績卓越。