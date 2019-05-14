省電賺獎勵金 12月16日前皆可登錄

2019-05-14 12:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



針對網路傳言節電登錄活動將於7月1日截止，沒登錄就拿不到每個月504元節電獎勵，台電今（14）日澄清表示，節電獎勵活動去年已登錄的用戶，今年無需再登錄，尚未登錄的用戶今年12月16日前皆可登錄，並非於7月1日截止。用戶登錄後，各期只要省下最少一度電，就可以拿到節電獎勵。

台電強調，相關網路傳言訊息錯誤百出，民眾切勿輕信，正確活動資訊可上活動官網（https://tpcuip.taipower.com.tw/savepower/ ）查詢。

此外，針對網傳節電獎勵金每月可拿504元，全年累計6048元，台電指出，這種計算獎勵金額度的方式也並不正確。

台電說明，民眾自登錄日起各期用電每省1度電，即可獲得獎勵金0.6元，如每期獎勵金低於84元，可享有最低84元的獎勵金。換算下來，如果今年全年6期（每期2個月）用電每期皆比去年同期省電，全年可獲至少504元獎勵金。

台電表示，節電獎勵活動自去年1月起跑，用戶踴躍響應，累計至今已有超過340萬戶登錄。在成效方面，去年登錄的用戶中，實際有節電的用戶共273萬戶，達82%，共省下13億度的電，且每期每戶平均節電量163度，較106年平均節電量145度，多節電18度。