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美中貿易戰 王美花：電子五哥恐受嚴重衝擊

2019-05-14 12:09經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

經濟部政務次長王美花表示，值得台商密切注意的是，美國貿易代表署昨發布準備再對價值...
經濟部政務次長王美花表示，值得台商密切注意的是，美國貿易代表署昨發布準備再對價值3,000億美元中國產品加徵最高達到25%的關稅清單，經濟部預期「電子五哥」恐將受到嚴重衝擊。記者邱德祥／攝影
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美中貿易戰愈打愈兇，打到互不相讓。經濟部政務次長王美花今（14）日表示，尤其值得台商密切注意的是，美國貿易代表署昨日發布準備再對價值3,000億美元中國產品加徵最高達到25%的關稅清單，經濟部預期「電子五哥」恐將受到嚴重衝擊，近期經濟部也會向廠商進行了解，以提供必要的協助。

依美國貿易委員會（USITC）統計，MIC（中國製）銷往美國的手機及筆電幾乎都由台灣「電子五哥」代工。

王美花指出，美國先前已將中國2,000億美元進口商品關稅提高到25%，經濟部調查，這波影響較大的是電子、機械、車輛、自行車、石化、鋼鐵、工具機、手工具、塑膠、螺絲螺帽等產業，這些台商已加速返台或南向設廠，但美中貿易戰若再進一步全面開打，將擴及台灣電子代工主力產品的手機及筆電，台股電子五哥都會受衝擊。

王美花進一步指出，台商首要面對的問題是供應鏈的因應策略，究竟是要跟著大廠走，還是分散布局，他相信廠商都已在進行沙盤推演，近期經濟部也會主動向廠商進行了解，以提供必要的協助。

王美花提醒，雖然美國對價值3,000億美元中國產品加徵最高達到25%的關稅清單，還將徵求各方意見，並於6月17日舉行公聽會，具體確切生效的日期也還沒有確定。但，以目前美中誰也不讓誰的明顯對峙態度，一旦美方再對3,000億美元中國產品加徵最高到25%關稅清單確定實施的話，那不僅對台商的衝擊很大，對全球企業也都會有影響。

王美花強調，經濟部將持續密切追蹤美中貿易摩擦對我國產業的中長期影響，並透過積極引導台商回台投資、協助移轉生產基地至新南向國家、分散出口市場、加強貿易監測及出口管理以防止違規轉運等方式，持續協助台商因應，以降低對經濟的衝擊。

此外，根據經濟部的最新統計資料也發現，隨著美中貿易衝突持續擴大，對全球貿易發展、供應鏈調整及台商全球布局等，均將造成影響。例如，本年1~4月，我對中國大陸出口衰退10.9%，但同期間我對美國出口的成長幅度則擴大至19.9%。為因應相關情勢發展，經濟部已成立專案小組，並與企業界及產業公協會保持密切聯繫，協助業界因應相關發展。

經濟部台商王美花

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