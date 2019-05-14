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瞄準2020總統大選 LINE讓候選人與公民直接對談

2019-05-14 11:47經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

LINE台灣今（14）日宣布，啟動「2020選舉專案」及選舉相關服務，針對2020年總統、立委候選人規劃候選人專用官方帳號方案以及展示型廣告等宣傳資源，也讓全台2,100萬用戶更容易透過LINE來聽取各方政見，實現公民參與。

在資訊爆炸的年代，取得正確訊息已成為全球共同的課題，LINE自去年起推出針對候選人的認證帳號方案，提供候選人與選民公正與安全的平台，去年總計超過百位候選人啟用帳號。

LINE運用平台上的多元資源，在去年大選期間LINE TODAY特闢選情專區，瀏覽量突破7,000萬次，並以影音形式推出自製直播節目《未來市長講》，由主播沈春華主持了13場專訪，總觀看人次高達580萬次，而選舉開票直播累積觀看次數更超過1,200萬。

有別於其他社群溝通管道，LINE官方帳號的訊息傳送對象是「好友」，在聊天視窗內的對話是「直接」且「專屬」的，候選人可因應不同地區與年齡的好友傳送分眾訊息，更可透過1對1或是機器人語意辨識進一步與好友對談。

觀察2018候選人帳號的使用狀況，大多數市長候選人都串接API提供政見資訊，更有許多候選人展現親民風格啟用1對1聊天功能，群發私聊跟選民話家常。

隨著今年起官方帳號2.0升級，候選人認證帳號的功能也更進化，候選人不只能單向傳送訊息，透過不同形式溝通方式讓選民更有共鳴，以往必須申請才能開啟的API串接功能，在新的官方帳號全面開放，透過與第三方技術合作可強化多媒體選單的變化性與訊息格式，活用帳號增加溝通豐富度。此外，候選人也可透過直播增加曝光量，直播當下還可即時回應留言，加強與選民互動。

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