台商加速回流會缺電？經長掛保證：安啦！

2019-05-13 19:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



經濟部長沈榮津昨（12）日接受電視媒體專訪重申，經濟部推動能源轉型，2025年前不缺電；對於近期台商回台投資大爆發，他表示，「安啦！」台商回流也不缺電。

沈榮津表示，因為有心人士操作目前缺電，令工商界也擔憂缺電，現在加上台商回流，外界就以為會更缺電；事實上從現在到2025年經濟部都有布局，只要依照能源轉型路徑圖，那些機組除役、那些機組上來，照此安排下來，可以穩定供電，2025年前都不缺電，而且年年備用容量率在15%、備轉容量率在10%以上。

他進一步表示，1%備用容量率約為40萬瓩，15%備用容量率約有600萬瓩備用，等於6部核電機組備用。

對於台商加快回流腳步，沈榮津日前接受平面媒體詢問時表示，穩定供電是經濟部業務的重中之重，台電會做好兩大工作，包括工程計畫如期如質管控，以及大修機組歲修期程管控，並做好平時的機組運轉、維護保養。

對於台中火力電廠爭議，沈榮津表示，台中市政府一直主張要有一部機除役，經濟部現在規畫，在改善中火廢水排放後，將與台中市政府溝通，夏季時中火停一部機組，秋冬季空品不好時停2部機組。換言之，目前中火因廢水排放問題，有2部機組停機，若未來爭取到台中市政府同意，應有1部機組可望於夏季歸隊供電。