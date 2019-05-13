中美貿易戰重啟 專家：人行穩匯率為先

2019-05-13 12:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋13日發表周評指出，近期因貿易戰影響，人行在公開市場操作上轉趨積極，利率微幅下行在所難免，但隨著總體經濟愈趨穩定，若未出現實質轉弱跡象，則境內貨幣政策大幅放鬆空間有限。

反觀境外，離岸人民幣對美元匯價離「7」的關鍵價位已經不遠，倘若人民幣空頭氣焰過甚，人行或許會再度透過香港中資大行收緊離岸人民幣資金投放。

施力瑋表示，上周人民幣離岸在岸市場匯率在中美貿易談判惡化下大幅重挫。其中離岸人民幣對美元(USDCNH)周線貶值約1096點，最低曾來到6.8648元兌1美元，周五尾盤收在6.8418元，貶值幅度1.63%；在岸人民幣對美元(USDCNY)，周線貶值約895點，收在6.8241元，貶值幅度1.33%。

經濟數據方面，4月財新服務業PMI（採購經理人指數）創15個月新高來到54.5，顯示服務業需求旺盛。而4月CPI(消費者物價指數)受到豬價高漲帶動回升至2.5%的半年高位，同時PPI（生產者物價指數）亦超乎預期揚升至四個月高點0.9%，反映工業生產動能強勁。4月出口年增率雖在高基期影響下明顯呈現下滑，但進口年增率不僅年內首度由負轉正，增幅亦高於預期，表示內需已開始回暖。

相較大陸整體經濟數據表現多數符合或優於預期，美國4月CPI遜於預期，在二手車及成衣價格下跌影響下同比僅上升2%。不過市場主要關注焦點都環繞在中美貿易談判上，目前確定的是美國商務部已於上周五台北時間12時宣布，將2,000億美元大陸產品關稅從10%提高至25%。受制於加徵關稅議題持續發酵，即便美元指數因CPI不如預期而拉回近三周低位，但市場對於關稅議題的擔憂仍驅動周間離岸在岸人民幣匯率跌幅擴大。

本周大陸經濟數據公布較少，市場對於人民幣匯率的關注重點仍將聚焦在中美貿易談判的後續發展上，台北時間周六第11輪談判甫結束，根據國務院副總理劉鶴會後發言顯示中美雙方磋商並未破局，雙方同意於北京進行下一輪談判，顯見中美之間在核心問題上雖有部分歧異，但在確認彼此原則與底線後仍有繼續進行談判的意願。

最新消息為，川普又提出下一階段將對剩餘3,250億美元大陸產品徵收25%關稅，而大陸商務部對外則還未明確其反制措施為何。

短線上人民幣先前緩步升值態勢已然被破壞，目前離岸在岸人民幣匯率已站穩6.8元上方，須持續關注外部風險，短期內不排除人民幣匯率持續走貶的可能，但回歸到總體經濟面，今年第1季GDP（國內生產毛額）年增率維持在6.4%，仍優於市場預期，預估人民幣匯率今年出現單邊強貶的機率有限。

公開市場操作方面，上周境內人行動作頻頻，首先在周一凌晨中美貿易戰出現變數後，隨即宣布定向降準，針對中小銀行實行較低存款準備金率的政策，降低小微企業融資成本。同時一連三天重啟逆回購操作，金額合計人民幣500億元，期限皆為一周，在月初資金普遍寬裕情況下，此舉明顯是為因應貿易戰衝擊。

貨幣政策轉為寬鬆，也反映在Shibor（上海銀行間同業拆放利率）變動上，周線上，兩周至三個月下滑5至20個基本點（1個基本點等於0.01個百分點），其他期限無太大變動。

特別須注意的是，隔夜和一周的短率變化，周一隨逆回購重啟而有顯著下滑，直到周三隔夜Shibor最低來到1.14%，實際成交的隔夜回購利率更一度成交到1.1%，創近四個月新低。隨後兩天隔夜至一周價格又再度拉回至一周前水平，顯見資金面過度寬鬆使得回購利率過低非人行所樂見情形。

境外CNH Hibor走勢與Shibor相似，只是波動幅度更劇烈，短率周間一度走低10至25個基本點，但周三突然開始V型反轉，各期限走高25至55個基本點不等。主因人行宣布發行離岸央票，市場解讀此舉是為收回境外人民幣流動性，藉此提高資金成本，打擊離岸人民幣空頭。

境外拆借市場各期限普遍上揚30至50個基本點，隔夜的成交價與一周前相比更一度飆高近140個基本點至2.70%，成交量以月內到期居多，其他期限offer價則均拉高至3.00%以上價位。總體而言，上周境內流動性大致良好，但隨著繳稅期到來，市場短率尤其在隔夜部分勢必會有所反應。