藍營立委下戰帖辯論自經區 經濟部：先按兵不動

2019-05-13 11:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



針對自經區，藍營立委下戰帖，要求經濟部參與辦論。對此，經濟部官員私下表示，這得要看行政院指示，因為總不能有人要參加，有人沒不參加吧！因此，現在問部長沈榮津是否會親上火線，確實還沒有答案。

經濟部官員指出，現在只能按兵不動，因為他們一次邀請四個人，還是由行政院統一回應較好。