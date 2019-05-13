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大罵「草包立委」 陳凝觀批藍政客只會蹭韓國瑜

藍營立委下戰帖辯論自經區 經濟部：先按兵不動

2019-05-13 11:55經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

針對自經區，藍營立委下戰帖，要求經濟部參與辦論。對此，經濟部官員私下表示，這得要看行政院指示，因為總不能有人要參加，有人沒不參加吧！因此，現在問部長沈榮津是否會親上火線，確實還沒有答案。

經濟部官員指出，現在只能按兵不動，因為他們一次邀請四個人，還是由行政院統一回應較好。

經濟部沈榮津
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

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