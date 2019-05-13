陸產品自經區加工 經濟部：目前六港一空需求僅18億元

2019-05-13 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



經濟部政務次長王美花。 本報資料照片 分享 facebook 行政院前院長賴清德昨天抨擊國民自經區「空白授權」，他主張「自由經濟島」，不設限地點、專案解決企業問題。經濟部次長王美花昨受訪時表示，賴揆的主張與目前政府的立場一致，且目前中國大陸受管制產品，透過六港一空來台加工再外銷的產值僅約新台幣18億元，「量體很小，再開放（中國大陸產品進入自經區）沒有那個需求」。

王美花分析，中國大陸管制性產品進入台灣有兩種管道，第一，透過專案許可來台；第二，進入現行的六港一空中加工，接著外銷出去；兩者合計產值也僅有新台幣80億元，其中透過六港一空來台加工再外銷的中國大陸產品僅佔22％，換算下來僅有約新台幣18億元，量體非常的小，因此沒有再開放其他自經區讓中國大陸產品來台加工外銷的需求。

王美花也說，目前國民黨主張，台灣沒有與美國等國簽署自由貿易協定（FTA），不過成立自經區並無法解決這個問題，因為從台灣出去的產品還是會有關稅的問題，目前六港一空就是產品進入台灣加工後再外銷，因為不會內銷台灣，所以可以免除在台灣加工的稅，但外銷後還是會有稅的問題，因此FTA與自經區是兩個不同的概念。

賴清德主張應以「自由經濟島」為概念，專案協助企業解決問題，王美花說，自經區是一個小範圍的概念，但是自由經濟島就是整個台灣，沒有必要劃設一個小的區域，而是應該檢視台灣還有哪裡不夠開放，何處與國際標準不一致，透過法規調整等方式，盡量符合國際標準。