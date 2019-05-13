2天變3天 財政部修稅捐稽徵法滯納金大降50%

2019-05-13 09:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



回應大法官解釋，財政部研擬修正稅捐稽徵法第20條，將現行滯納金加徵率由「每逾二日」調降為「每逾三日」按滯納數額加徵1%，未來滯納金加徵率最多10%，與現行的15%相較，降幅相當於50%。

大法官會議針對「逾期繳納加徵滯納金及滯納利息」的釋憲案，對於滯納金再加徵利息的部分，認為欠缺正當性，宣告違憲，應立即失效，加上立法院多位立委不斷催促改革，財政部已將滯納金加徵利息部分取消，本次稅捐稽徵法部分條例修正草案，則一併檢討加徵率。

現行稅捐稽徵法第20條規定，「依稅法規定逾期繳納稅捐應加徵滯納金者，每逾二日按滯納數額加徵百分之一滯納金；逾三十日仍未繳納者，移送強制執行」。財政部草案改為每逾三日加徵1%滯納金。

財政部賦稅署官員表示，假設某甲應繳稅款100萬元未繳，按照現行規定每兩天加徵1%，為1萬元，最高30日，計15%，也就是最多加徵15萬元滯納金。

未來修法後，每三天加徵1%，合10%，最多加徵10萬元；財政部官員表示，滯納金加徵率減少5個百分點，但降幅達五成。