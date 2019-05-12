貿易戰關稅衝擊 專家：建回流基地

2019-05-12 17:37 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



美國將對包含大量台商代工產品的中國商品課重稅，嚴重衝擊台商生計。學者表示，台灣可以自貿港區為基礎，建造回流基地。（photo by wikipedia） 分享 facebook

美國將對超過3000億美元的中國商品課重稅，其中包含大量台商代工產品，恐將嚴重衝擊台商生計。政大經濟系教授林祖嘉認為，中小企業將無法全身而退。台大國企系副教授盧信昌表示，台灣可以自貿港區為基礎，建造台商回流基地。環球經濟社社長林建山則認為，台商或可透過中國一帶一路找尋出路。

中小企難全身而退

美中貿易戰新一波談判於10日結束，但雙方並未達成協議。美國總統川普雖然表示，將視未來談判情況決定是否取消關稅，但他已開始指示貿易代表署，計畫對另外價值約3250億美元的中國商品加徵關稅。根據媒體報導，這批將被加徵稅的商品中涵蓋了蘋果手機、筆電等科技產品，恐將嚴重衝擊台廠的電子零組件、組裝代工等獲利，進而導致台商嚴重虧損。

林祖嘉認為，中國出口到美國的科技產品中，許多出自台商代工，因此這波關稅若開徵，以鴻海及中小企業等專注於中國發展的廠商來講，影響勢必嚴重，但像台積電等廠商在中國的佈局比只有5%左右，受影響程度相對較小。而台灣近年來大力推動台商回流，恐怕也只有國際大廠才能迅速轉移回到台灣，其他中小企業仍無法全身而退。

自貿港區為解方

盧信昌表示，目前要台商轉移的可能性微乎其微，外界常說可以轉進東南亞，但事實上東南亞的條件並不甚理想，像是印尼、泰國等長期都受天災所擾，對於要求穩定環境的科技業來說不適合；而馬來西亞則是有長期缺工的問題，無法提供工廠穩定勞力。至於看似最理想的越南，則要面對早已進駐的日韓等國競爭，台商也很難勝出。

「較可行的方法是台灣的自貿港區。」盧信昌指出，前總統陳水扁任內通過的自貿港區條例，過去因為港區腹地狹小等問題，無法對台商回流產生吸引力，但只要以此為基礎擴大腹地，並完善其他所需條件，將能成為台商轉移回台灣最好的地方。

林建山則認為，中國因一帶一路政策開闢外貿市場，因此在出口貿易上仰賴美國的程度，已從10年前的46%，降至現今的16%以下。對台商來說，雖然短期內會因課稅而受到衝擊，但長期來看，台商可趁此搭上一帶一路的順風車，找尋其他市場出路，因此這波新關稅或許反而是台商發展的契機。

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