加國祭出特定鋼品最終防衛措施 我出口受衝擊

2019-05-11 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



加拿大財政部公佈對碳鋼鋼板及不銹鋼線材採取最終防衛措施，將分三期採關稅配額，但排除與加簽訂自由貿易協定（FTA）的國家，無法確保我國一定出口數量，將影響我國特定鋼品對加國的出口。 本報系資料庫 分享 facebook 加拿大財政部公佈對碳鋼鋼板及不銹鋼線材採取最終防衛措施，將分三期採關稅配額，但排除與加簽訂自由貿易協定（FTA）的國家。我國為加國上述特定鋼品第五大來源國，經濟部表示，加國並未設定個別國家配額，無法確保我國一定出口數量，將影響我國特定鋼品對加國的出口。

加拿大宣布，自今年五月十三日至二○二一年十月廿四日，對碳鋼鋼板及不銹鋼線材採採關稅配額，配額外進口要加徵5%至25%稅率。但排除原產地為美國、智利、墨西哥、以色列、韓國與加國簽訂FTA國家。

加國國際貿易法庭今年4月3日公佈本案產業損害調查報告，指出碳鋼鋼板及不銹鋼線材的進口激增，造成加國國內產業嚴重損害，建議採行救濟措施，保護國內產業。

依據加國統計，2018年加國自我進口上述兩類鋼品總進口金額為1815萬美元佔總進口金額比例為4.49%。其中鋼板自我進口1544萬美元、占4.32%，為加國第5大進口來源，主要用於家電、汽車零組件、船板；不銹鋼線材也是加國第5大進口來源，自我進口271萬美元、占5.8%，主要用於扣件、零組件。

經濟部表示，加國鋼品最終防衛措施關稅配額採全球配額方式，由進口人依2017年7月1日至2018年6月30日間的進口實績申請配額數量。由於並未設定個別國家配額，無法確保我國一定出口數量，將影響我國碳鋼鋼板及不銹鋼線材出口加國。

經濟部表示，針對此案已聘請律師協助參與調查提交書面意見，並依WTO防衛措施協定於4月23日與加拿大進行諮商，表達台灣訴求，同時也提醒公會及業者須注意鋼品出口加拿大情形。

經濟部提醒，由於加國防衛措施已排除FTA國家，使我出口上述鋼品出口加國成本競爭力下降。

經濟部表示，將持續與相關公會密切關注配額管理方式，若相關措施倘使我方遭受損，將保留WTO架構下的權利，以維護我商出口利基。