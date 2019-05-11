台灣電動車政策急轉彎！全球四大天王臉都綠了

2019-05-11 11:10 聯合新聞網 文章提供／遠見



Gogoro在8日發表最新出的Gogoro3。圖／遠見提供 分享 facebook

全球電動車趨勢方興未艾，電動二輪車的普及率，更是神速推進。而向來有機車王國之稱的台灣，因產業鏈完整，加上政策鼓勵，電動機車市占，近二年來快速成長，今年更可望突破一成，成效非凡，甚至還吸引各國來台取經。

電動車風潮已成不可逆的趨勢，市場龍頭擔心「話語權」被取代，上個月，竟連壁壘分明的日本四大機車龍頭，本田、山葉、鈴木、川崎重工業，也傳出將合組聯盟，商議將電池、充電設備等規格統一，甚至電池共用等。

電動車時代，竟讓向來王不見王的日本四大龍頭，化敵為友！只因，這回，他們有了共同的敵人。

就在日本強強聯手，打算共組國家隊時，台灣，正面臨兩道逆風突襲！

圖／Gogoro創辦人陸學森。圖／遠見提供 分享 facebook

逆風一、政策急轉彎，2035燃油機車落日條款喊卡！

由前行政院長賴清德拍版定案的「2035年禁售燃油機車」，原訂2020年起，將以每年限縮5%，約5萬輛燃油機車牌發放的方式達標。然蘇揆上台後，計畫暫緩執行的傳言未斷。五月初，經濟部長沈榮津出席公開活動受訪，證實計畫喊卡，未來燃油車與電動車發展，將交由市場機制決定。

逆風二、補助彈藥庫見底，失去誘因，買氣恐急凍？

政府原編列6.06億預算用於電動機車補助，未料，4月已用罄，雖經濟部緊急追加1.74億補助款，然業界預料，杯水車薪，頂多只能撐到七月。去年，政府吹響產業轉型戰爭號角，卻在上戰場時，驚傳彈藥庫見底！業界一片譁然！

一位不願具名的業者坦言，沒了補助款，造價成本比傳統燃油機車還貴的電動機車，對荷包斤斤計較的機車族，難有購買誘因。而這場產業革命的戰爭，還能打下去？這也讓今年打算推出電動機車的廠商，面臨「要冒風險讓新車上市，還是暫緩？」的騎虎難下處境。

正當大家觀望之際，相隔不到一週，台灣電動機車龍頭Gogoro卻不畏逆風，推出要讓人人都買得起的「國民電動機車」Gogoro3。採用100%可回收的食用等級無毒5號塑膠，號稱「不怕刮」，更與兆豐銀行合作，首創結合信用卡的智慧卡開鎖，動力系統仍堅持在125CC等級，扣除補助款，每部售價僅35980元。

「四萬元有找！」相較於傳統燃油機車每台要價約5萬至6萬不等，Gogoro3確實有著「致命的吸引力」。

面對媒體質疑，台灣政策搖擺，電動機車前景堪憂。創辦人陸學森直言，「我不懂什麼是真環保的油機車！」接著反問，「全球都在鼓勵發展電動機車，台灣可能再回頭去鼓勵燃油車？」

陸學森坦言，當初要做電動機車時，身邊沒有人看好，Gogoro第一代採用一體成形的車殼，製造難度高，售價又貴，推出時叫好卻不叫座，也確實吃足苦頭，「如今我們有15萬車主、1200個換電站、192個供應商，並採用工業4.0智慧自動生產。」今年包括YAMAHA、宏佳騰和PGO等都將推出使用Gogoro 換電系統的電動機車，「電動機車發展最重要的生態系已逐漸成形。」

對於電動機車快速發展，恐引爆全台20100家傳統機車行倒閉潮。陸學森表示，全球產業都面臨轉型升級，Gogoro有不少加盟店，就來自傳統機車行的二代，「未來也會開放讓傳統車行加入Gogoro生態系。」

只是，對於政策搖擺，兩道逆風突襲，陸學森亦難掩無奈說，台灣發展電動機車，現在是很好的時機，全球剛起步，正要積極補助，台灣已晉級小學，有很好的基礎，實不該貿然放棄！

（作者／林鳳琪、攝影／賴永祥 本文出自2019.05.0９《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）