美中貿易戰升溫 海關防陸貨「洗產地」全面警戒

2019-05-10 21:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曹逸雯 ╱即時報導



因應美中貿易衝突，蔡英文總統今（10）日召開國安高層會議，財政部關務署晚間表示，海關除持續加強查核偽標產地外，並配合經濟部採取相關管制措施，防範中國大陸產品透過我國違規轉運美國，自由貿易港區業者如有產地標示不實，將依《自由貿易港區設置管理條例》第38條，處新台幣3萬至30萬元罰鍰，其他保稅區或課稅區業者有產地標示不實者，則移請經濟部依《貿易法》規定論處。

關務署指出，自2018年9月起到目前為止，海關已查獲3件產地標示不實及2件報單產地申報不實涉及洗產地案件，已交由相關主管機關裁處。

關務署指出，防杜違規轉運所採取的事前措施包括輸出我國產製之工具機至美國，應檢附我國原產地證明書，進口太陽能電池及其他光伏打電池，應檢附出口國、產製國政府或其他授權單位出具之產地證明。

至於自由貿易港區事業輸往美國的部分，則針對特定產品應事先取得經濟部核發的輸出許可證，包括輸出我國產製之工具機至美國，出口報關應檢附我國原產地證明書正本；電動輔助自行車、自行車則應事先取得經濟部核發之輸出許可證。

在通關措施部分，關務署表示，海關已加強查核自由貿易港區、物流中心及保稅倉庫相關業者進儲產地為中國大陸，但被歐美課徵反傾銷或301 高風險貨品，是否有偽標產地或出口申報不實等情事。

另外，也將透過系統比對篩選高風險產品，例如篩選出口人是否曾自大陸輸入遭美國課徵301關稅或反傾銷稅之相同貨品，並加強查驗出口貨物。關務署也提醒進出口業者勿從事違規轉運行為，以免違規受罰影響我國整體出口商譽與對外經貿利益。