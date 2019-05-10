避免MIC變成MIT 海關鎖定來源地加強管理

2019-05-10 20:14 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



因應美中貿易摩擦持續發酵，關務署表示，海關除持續加強查核偽標產地外，並配合經濟部加強事前、通關及管理來管制，以防範中國大陸產品透過我國違規轉運美國。

首先是事前要求業者提供出口產證、進口產證及輸出許可證。關務署表示，輸出我國產製之工具機至美國，應檢附我國原產地證明書予我國海關。進口太陽能電池及其他光伏打電池，應檢附出口國、產製國政府或其他授權單位出具的產地證明。

電動輔助自行車及自行車等自由貿易港區事業輸往美國的特定產品，應事先取得經濟部核發的輸出許可證。

在通關措施方面，關務署表示，海關已加強查核自由貿易港區、物流中心及保稅倉庫相關業者進儲產地為中國大陸，但被歐美課徵反傾銷或301 高風險貨品，是否有偽標產地或出口申報不實等情事。

海關也會透過通關系統自動比對，篩選出口人是否曾自中國大陸輸入遭美國課徵301關稅或反傾銷稅的相同貨品，並加強查驗出口貨物。

關務署表示，自由貿易港區業者有產地標示不實者，依自由貿易港區設置管理條例第38條，處最高30萬元罰鍰。其他保稅區或課稅區業者有產地標示不實者，移請經濟部依貿易法規定論處。

關務署表示，自107年9月迄今，海關已查獲3件產地標示不實及2件報單產地申報不實涉及洗產地案件，移由相關主管機關裁處。關務署籲請進、出口業者勿從事違規轉運行為，以免違規受罰並影響我國整體出口商譽與對外經貿利益。