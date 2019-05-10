美中貿易衝突升高 經濟部：疑似洗產地情況有增加趨勢

2019-05-10 19:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



美中貿易衝突升高，經濟部國際貿易局表示，遭查獲疑似洗產地的情況有增加趨勢，為削減國際間對我洗產地之疑慮，我政府已採取五大措施，並將大規模的清查，呼籲業者不要違規轉運。

貿易局表示，由於中國大陸產能過剩，歐、美各國陸續對中國產品採取反傾銷稅及平衡稅措施。而台灣因鄰近中國大陸，若干不肖業者將中國大陸貨品偽標為臺灣產製並輸銷歐美，遭查獲疑似洗產地。自美中貿易衝突後，疑似洗產地情況有增加趨勢，美方也提出警示，盼我應嚴格監控。

貿易局表示，我政府（貿易局、關務署）與歐盟反詐欺局（OLAF）簽署行政合作協議，透過相互提供資訊查證貨品產地之方式，防杜中國貨品透過臺灣洗產地，過去已有數個涉及包括螺絲、太陽能產品、自行車等產品的偽標產地案件經查獲後移送地檢署偵辦中。

貿易局表示，為加強削減國際間對我洗產地之疑慮，我政府採取大規模的清查、監督及修法等加強管理作為。

針對自行車、太陽能產品等業者高度關切的違規轉運問題，經濟部、財政部與相關業者多次開會討論，採取各項因應做法。首先是，自貿區出口電動自行車及自行車，需先向貿易局取得輸出許可證；第二是，進口太陽能電池及鋼鐵，需檢附進口國產證。

第三，海關將加強查驗出口貨品是否有標示不實或虛報產地；第四，自大陸進口的自行車及工具機，需申報用途以利追蹤等；第五，美國對中國大陸課徵301關稅，因此當我國業者出口課稅清單上產品至美國時，海關會提醒業者需注意美國原產地規定。

此外，經濟部已提案修訂貿易法，擬將違反原產地規定的罰則由過去的30萬，提高到300萬，以及訂定「吹哨條款」增列檢舉獎勵規定，以嚇阻、並降低違規轉運之情況。

貿易局表示，倘洗產地的案例經查證屬實且持續不斷地發生，將造成外國政府認是台灣是為大陸貨品洗產地的來源，這將對MIT產品的國際形象及信譽造成嚴重損害，危及合法貿易廠商的權益，也會讓台灣陷入中美貿易糾紛，並對台灣的外銷造成重大衝擊。