美中貿易戰讓台商措手不及 如何避免被「懲罰」這樣做

2019-05-10 19:09 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



美中貿易戰談判破局，讓原先認為還有轉圜機會的台商措手不及。會計師傳授應急兩招來報關，並建議考慮透過四個步驟來降低關稅：確認產品是否在名單中、評估影響程度、規畫訂價策略、供應鍊與產地調整等因應方案，並加強與供應商等協調溝通，以確保方案能夠順利執行。

美國總統川普宣布對於中國大陸出口至美國2000億美元的進口產品關稅加徵至25%，受影響的商品多達5700多項，幾乎影響所有產業。KPMG安侯建業會計師事務所表示，中美貿易戰對台商影響最大的影響電子設備產品及機器工業設備與汽機車零組件。

KPMG稅務部執行副總丁傳倫建議，台商若不確定適用關稅稅率為10%或是25%，在5月10日貨品當天或之後進入美國時，進口人先繳納25%的關稅，並同時申請後期更正保留彈性，得有機會申請退稅。美國報關得在10天期限內申報進口清單，可考慮等進口商品的指導原則公布後依規定辦理。

KPMG安侯建業稅務部廖月波協理表示，想要盡量降低關稅、避免被懲罰，要先檢視適用的進口稅則稅號是否是正確，進一步還可以考慮修正報關價格，利用美國現有自由貿易區、首次銷售原則、復出口退稅等機制，以降低進入美國報關價格的價格。

長期看來若要從根本解決貿易戰之影響，丁傳倫建議，需要從價值鏈規畫著手，主要可以分為生產流程及產品的銷售市場兩方面考量，分散中美貿易戰或是將來其他國家的貿易戰風險。

丁傳倫指出，因此次中美貿易戰是根據原產地，台商也可考量移轉部分生產流程，或改變原材料的來源地等，進行價值鏈調整。除了美國市場外，台商也可考量前進其他市場，避免將雞蛋放在同一籃子中才是長遠之計。