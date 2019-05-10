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鴻海新任董事名單出爐 這兩人任董座呼聲高

貿易戰談判結局難料 法人：這情況出現就進場

2019-05-10 18:53聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

美中貿易第11輪談判登場，美國對中國2000億美元商品加稅措施也如期實施，引發市場不安情緒，中國、香港兩地股市今日震盪劇烈。第一金投信認為，美中貿易談判情勢未明朗前，今年來漲多的股市，短線震盪風險不低。不過，若市場出現非理性大跌，投資人反倒可留意分批布局的機會。

第一金投信海外投資部主管唐祖蔭表示，美中貿易是戰？是和？全球市場屏息以待。但是從去年第4季經驗研判，若股市持續出現非理性下跌，反倒是投資人進場加碼的良機。

「美中不會玉石俱焚，」唐祖蔭分析，中國副總理劉鶴按計畫赴美協商，代表中國仍以達成協議為主要目標，讓步可能性較高；川普近期推特發言，目的在以戰逼和，儘早獲得成果，尤其2020年總統大選在即，經濟與股市強弱是選民檢視政績的重要指標，當然更不希望搞砸經濟。

另外，雖然多數分析師對第2季保守看待，但S&P 500企業第1季獲利年增率預估值，已從3月底的-4%，一路上修到2%，企業獲利預期好轉，若股市非理性下跌，顯示是短期的漲多回檔，有利盤勢走得更健康、更持久。

第一金中國世紀基金經理人楊國昌表示，亞洲主要股市第1季漲幅已大，進入第2季，經濟數據轉弱與財報不確定因素，對股市形成上檔阻力。此刻貿易摩擦加大，外資可能暫時退場觀望。

產業觀察上，第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人陳世杰表示，中美貿易戰迫使廠商調整生產結構，轉移生產基地設廠、重新佈局，新採購的設備必然偏向自動化及人工智慧。加上AI相關的科技產品、零組件與軟體目前並未納入提高稅率清單中，影響相對較小，可能反因貿易戰帶來利多。

美中貿易是戰？是和？全球市場屏息以待。（新華網）
美中貿易是戰？是和？全球市場屏息以待。（新華網）
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