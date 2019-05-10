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美中貿易戰升溫 會計師給台商三大建言

2019-05-10 15:20經濟日報 記者曹逸雯╱即時報導

美中貿易談判正在美進行第11輪磋商，資誠聯合會計師事務所全球稅務服務會計師曾博昇今（10）日表示，台資企業已經成為美中貿易戰的重大受災戶，建議台商依客戶及市場需求重新布局，並從單純代工走向高技術附加價值，以及調整供應鏈與價值鏈運用關稅工具。

根據資誠針對台灣企業領袖所做的調查報告顯示，「貿易衝突」成為台灣CEO們認為的第一大威脅，44%的台灣CEO認為全球經濟勢力變化是影響台資企業營運最重大因素。因應貿易衝突，40%台灣CEO表示將進行調整供應鏈，39%的台灣CEO表示將轉移市場重心，可見中美貿易戰已對台資企業產生重大影響。

曾博昇表示，美中貿易戰開打以來，台資企業深刻體會分散風險的重要性，正進行大規模的變革，因此他提出三項建言，第一，依客戶及市場需求重新布局，包括增加台灣及東南亞的製造布局，或是分散對美國市場的依賴，加強開發歐洲、大陸或東南亞等市場。

第二，從單純代工走向高技術附加價值，企業若繼續複製低成本的生產模式、以低價作為自身的競爭力，未來將容易被淘汰，他建議應加速從單純的代工（OEM）走向高技術附加價值的設計代工（ODM），甚至應該早於品牌廠的腳步看到市場變化趨勢，致力提升自身技術含量及競爭力。

第三，調整供應鏈與價值鏈運用關稅工具，曾博昇指出，應在價值鏈的策略思考上，進行成本效益試算，以及供應鏈及價值鏈調整的評估分析，同時必須考量無形資產的配置、利潤分割法的適用、TP政策的調整和常設機構等稅務議題，以及思考相關關稅工具的使用，包括重新審視受影響產品適用的進口稅則、重新審視規畫受影響產品的原產地、受影響產品的完稅價格，以及評估關稅加徵對關聯交易的影響等。

台資關稅東南亞
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