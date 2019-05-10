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蔡英文：美中紛爭改變貿易秩序 25%關稅對台影響有限

2019-05-10 13:36經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

總統蔡英文今（10）日召開國安會議提出四點說明，關於美國今起將針對自中國大陸進口的2,000億美元商品，將懲罰性關稅從10%提高至25%；總統蔡英文強調，目前尚未擴及到台灣主力出口產業，因此對台灣的影響相對有限；但是如果美國採取進一步的關稅懲罰措施，影響層面將會擴大。

蔡英文表示，這是一件衝擊全球經濟和金融的大事，後續發展也還有一些變數；美中貿易紛爭將徹底改變全球貿易秩序和供應鏈，過去「台灣接單，中國製造，出口美國」的三角貿易模式也將會改變。

蔡英文提出四點，說明台灣經濟情勢，首先，台灣的經濟基礎非常穩固，股匯市穩定健康，經濟連續12季的正成長，總體經濟穩定度更是世界第一，因此有足夠的能力來因應國際局勢的衝擊。

第二、今年是台灣投資大爆發的一年。政府從去年以來，積極因應美中貿易衝突的升高，獲致了很好的效果，外資進駐台灣投資，各大國際品牌也紛紛加碼；台商回台投資超前突破了2,500億元目標，再往5,000億元新目標邁進；再加上前瞻基礎建設計畫、5+2產業投資，都為經濟景氣添加柴火，這些就是台灣因應國際經貿變局的本錢。

第三、在美中貿易戰的烽火下，政府歡迎所有的台商回家，盼行政、立法兩院能讓「境外資金匯回管理運用及課稅條例」在今年審查通過，引導海外台商資金可以回台，投入具有未來性的產業，加速台灣產業轉型升級。

第四、台灣要選擇正確的經濟發展路線。美中貿易衝突是長期性的結構問題，將徹底改變全球貿易秩序和供應鏈，過去「台灣接單，中國製造，出口美國」的三角貿易模式也將會改變。

蔡英文表示，現階段目標將加速台商回流，重建高附加價值產業鏈，促進產業全面轉型升級；同時加速推動和美國簽署以自由及公平貿易為主軸的雙邊貿易協定，用高涵量及高質量的「台灣製造」，取代「中國製造」，成為出口美國的主力。

另外，近期民意代表和地方首長主張成立自經區，要讓台灣變成大陸貨品加工出口的特區，混淆「台灣貨」和「中國貨」，讓台灣倒退回數十年前的加工出口特區；這樣的型態也完全抵觸美國和其他國家新近簽署FTA的精神，會成為台灣經濟轉型升級的最大阻礙。

總統蔡英文今（10）日召開國安會議並召開記者會說明，美對陸關稅提高尚未擴及台灣主...
總統蔡英文今（10）日召開國安會議並召開記者會說明，美對陸關稅提高尚未擴及台灣主力出口產業，對台影響有限。圖／經濟日報提供
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