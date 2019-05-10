中美貿易戰最終談判 台商3大自保之道

2019-05-10 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



美中貿易戰進入關鍵階段，兩大全球經濟體的貿易緊張關係升溫，若談判破局，美國將對中國輸美商品課徵25%的懲罰性關稅。美中台經貿關係密切，會計師建議：依客戶及市場需求重新佈局、從單純代工走向高技術附加價值，以及調整供應鏈與價值鏈並運用關稅工具，是台商三大自保之道。

資誠會計師事務所表示，中美在智慧財產權保護、強制性技術轉移、中國市場開放、匯率操縱以及國家補貼重要產業等重大議題無法達成協議。美國的要求越來越嚴苛，大陸也有不能輕易退讓的壓力，雙方達成協議之路似乎越來越狹窄，這將造成台資企業的重大危機。

「台資企業已成為中美貿易戰的重大受災戶，」資誠會計師事務所全球稅務服務會計師曾博昇指出，眾多台資企業利用大陸生產，銷售美國客戶。但這個傳統的「台灣接單、大陸生產、外銷美國」的商業模式，受到中美貿易戰的嚴重威脅。

曾博昇觀察，中美貿易戰開打以來，台資企業深刻體會分散風險的重要性，正在進行大規模的變革，積極進行供應鏈調整與市場重心轉移，包括增加台灣及東南亞的製造佈局，或是分散對美國市場的依賴，加強開發歐洲、大陸或東南亞等市場。能提早做到分散生產基地的企業，便能穩定訂單。

台資企業也更加注重面對高度客製化、少量多樣的市場需求，讓企業更加貼近市場、快速做出回應。曾博昇指出，台資企業開始注重縮短其產銷流程，設廠眼光也從低成本，轉向終端市場，把物流成本、關稅、供應鏈、原物料等因素加總起來思考，了解低人工成本的地區未必就是最有利的生產基地。

曾博昇表示，企業若繼續複製低成本的生產模式、以低價作為自身的競爭力，在未來的時代將容易被淘汰；再加上全球稅制改變，使企業想藉由轉移生產基地達到降低成本更加困難。

台資企業應加速從單純的代工(OEM)走向高技術附加價值的設計代工(ODM)，致力提升技術含量及競爭力。政府推出境外資金回台投資專法等鼓勵台商資金回台投資政策，回台設廠也是台資企業的選項之一。

曾博昇建議，台資企業應持續隨客戶及市場需求重新佈局，在價值鏈的策略思考上，進行成本效益試算，以及供應鏈及價值鏈調整的評估分析，思考構面包括關稅、財務預測、供應鏈、人才、技術、產線、資金和物流等。企業也必須考量無形資產的配置、利潤分割法的適用、TP政策的調整和常設機構等稅務議題，以降低中美貿易戰的衝擊，同時提升企業的競爭力。

面臨貿易戰，台商可思考相關關稅工具的使用，包括重新審視受影響產品適用的進口稅則、重新審視/規劃受影響產品的原產地、探討價值鏈重組及潛在規劃機會、評估申請豁免加徵關稅及首次銷售原則適用的可行性、規劃受影響產品的完稅價格，以及評估關稅加徵對關聯交易的影響。