美中關係不確定 資誠：四成台商轉移市場、供應鏈

2019-05-10 11:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



美中貿易戰步入新局面，美方預定在台灣時間今（10）日中午12時對中國大陸加高關稅壁壘，資誠全球稅務服務會計師曾博昇表示，據台灣資誠與美國辦公室的連線觀察，無論今日談判結果為何，雙邊領導人的喊話已經帶來明確的不確定性，貿易戰勢必不會就此停下，已有四成台商企業已不再信任中國勞動市場穩定性，選擇讓供應鏈回台或投入東南亞，甚至是轉移市場重心。

曾博昇表示，美中貿易戰展開後，資誠不斷陸續追蹤受影響客戶動向，根據《2019資誠臺灣企業領袖調查報告》，目前有40%台商已經著手進行調整供應鏈，39%選擇轉移市場重心，「台灣企業尤其是代工型廠商，經不起關稅調整的風險。」

曾博昇指出，因應美方祭出關稅壁壘，美中貿易戰曾在去年下半年達到高鋒，當時許多台商第一時間的選擇是「卡關」觀望，將貨物積著未報關，待情勢明朗化後才進行策略調度；一旦美方真的啟動此波關稅懲罰，短期內可能會再次發生「卡關」狀況。

曾博昇觀察，美中貿易戰絕對不會在此波談判後停下，雙方的衝突在科技、匯率、市場開放、國防等面向，仍將持續有矛盾，不確定性仍在，台資企業已經深刻體會分散風險的重要性，正在進行大規模的變革，積極進行供應鏈調整與市場重心轉移，包括增加台灣及東南亞的製造佈局，或是分散對美國市場的依賴，其實很多台商都已經接到終端廠商的訊息，要求將產能移往東南亞地區。

曾博昇表示，台灣政府隨著中美貿易摩擦趨勢，也持續推出鼓勵台商資金回台投資政策，包括境外資金回台投資專法，以及許多鼓勵台商回台投資優惠及補貼，積極為台資企業解決五缺問題，綜合評估各項條件，回台設廠也成為許多台資企業選擇的選項。