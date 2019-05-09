又一尾大魚回流！某「電子十哥」回台投資330億元

2019-05-09 21:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



經濟部投資台灣事務所今（9）日再核准岱稜科技、敬祐科技、某電子關鍵零組件大廠、某電子零組件廠、某高精密金屬零組件廠共5件投資案，5家投資總計近400億元，新增逾4,000個本國就業機會。

其中，某電子關鍵零組件大廠投資額達330億元，最受到市場關注。據了解，該電子關鍵零組件大廠為上市櫃公司，且為電子業前十大。但經濟部拒絕透露公司名稱。

經濟部部表示，這家電子關鍵零組件大廠係因應美中貿易戰高關稅而調整全球布局，持續提高台灣製造比重，將於高雄與桃園地區加碼投資330億元擴建廠房添購機器設備，生產伺服器、電動車之零組件，大舉招募3,360位本國人才，以利整合產業上中下游廠商，形成產業群聚效應。

經濟部指出，岱稜科技為全球燙金箔前三大，以獨門精密塗佈與真空蒸鍍技術結合自創品牌Univacco行銷60餘國，這次回台擴大生產規模，第一階段預計先投資8億元、新增35個本國就業機會，將在台南麻豆新建高效能智慧化產線與倉庫，開發節能環保材料。

敬祐科技為世界前三大窗簾品牌的亞洲地區硬質窗簾主要廠商，經濟部表示，因貿易戰，應美國客戶要求轉移生產基地，將受衝擊的半成品與高毛利氣窗產品轉單回台，投資超過35億元，將在台南市柳營科技園區建置新廠與研發中心，並招募469個本國人才，積極投入環保材料與高附加價值窗簾產品開發。

經濟部表示，某電子零組件大廠考量美中貿易戰全球產業供應鏈重組，為了分散製造出口基地，將投資9億元、新增130個本國就業機會，增設生產據點生產電動自行車、電動機車之零組件。

另外，還有某高精密金屬零組件廠商，由於提供美國大廠之通訊、醫療及汽車零組件製品列入課稅清單，決定移回部分產線，將投資10億元在桃園地區擴建新廠，精進製程與擴充產能，並提供150位以上本國就業機會。

今年以來，經濟部已通過52家廠商回台投資申請案，累積投資總金額逾2,795億元，帶來超過2.7萬個本國就業機會。